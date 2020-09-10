İstanbul ihracatçılarından 4 milyar 850 milyon dolarlık ihracat

Yılın 8 ayında 188 ülke pazarına ürün satan İstanbul ihracatçılarının, ülke ihracatındaki payı yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

İİB, yılın 8 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 356,4 milyon dolar ile Irak'a yaptı. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

Birlik, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Almanya, ABD, Norveç ve Suudi Arabistan'a ihracat gerçekleştirdi.

İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Norveç'e gemi ve yat, Suudi Arabistan'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

Ağustosta 533 milyon doların üzerinde ihracat yapan Birlik, söz konusu dönemde en fazla ihracatı Irak, Norveç ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.

İİB BÜNYESİNDEKİ 7 İHRACATÇI BİRLİĞİ

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yılın 8 ayında 1 milyar 241 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artışla 137 milyon doların üzerinde ihracata imza attı.