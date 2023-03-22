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İSTANBUL İMSAKİYE 2023: İstanbul iftar, sahur, imsak saati kaçta? İşte iftar ve sahur saatleri

21.03.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul imsak, sahur, iftar saati için araştırmalar başladı. Vatandaşlar, ilk sahur için geri sayım devam ederken imsakiye bilgilerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yıl ramazan orucu 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri hakkında açıklama yapıldı. Peki, İstanbul imsak, sahur, iftar saati kaçta? İşte İstanbul İmsakiyesi...

İSTANBUL İMSAKİYE 2023: İstanbul iftar, sahur, imsak saati kaçta? İşte iftar ve sahur saatleri

İstanbul sahur ve iftar saatleri 23 Mart’a az bir zaman merak edildi. Müslümanlar ramazan orucuna bu sene perşembe günü başlayacaklar. İlk sahura 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri açıklandı. İşte İstanbul imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri

İSTANBUL SAHUR VE İFTAR VAKTİ

İstanbul sahur saati: 05:31
24 Mart İstanbul sahur saati 05:29
25 Mart İstanbul sahur saati 05:27
26 Mart İstanbul sahur saati 05:25

İSTANBUL İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul’da ilk iftar saati 19:25 olarak açıklandı.
24 Mart İstanbul iftar saati 19:26
25 Mart İstanbul iftar saati 19:27
26 Mart İstanbul iftar saati 19:28

sahur-saati

İL İL SAHUR SAATLERİ

Ankara sahur saati: 05:17
İzmir sahur saati :05:42
Bursa sahur saati: 05:32
Eskişehir sahur vakti: 05:27
Gaziantep sahur vakti: 05:03
Kahramanmaraş sahur vakti: 05:04
Kocaeli sahur vakti: 05:28
Malatya sahur vakti: 04:58

akşam-ezanı-kaçta

Samsun sahur vakti: 05:01
Şanlıurfa sahur vakti: 04:58
Adana sahur vakti: 05:12
Ağrı sahur vakti: 04:37
Amasya sahur vakti: 05:04

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

oruç-ne-zaman

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşı

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