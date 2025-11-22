FİNANS

İstanbul kırmızı alarm veriyor' 'Son 10 yılın en düşük seviyesinde'

Ev hapsinde bulunan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbulluları su tüketimine ilişkin uyardı. Başa, son yılların en düşük su düzeyinde olunduğunu belirterek, "Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Kasım yağışları yeterli olmuyor. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım" cümlelerini kurdu.

Ezgi Sivritepe

Kurak bir yazın ardından kış ayı da istenilen yağışı getirmedi. Bazı şehirler kuraklık nedeniyle alarm verirken İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da sosyal medya hesabından İstanbul halkını uyardı. Barj doluluk oranlarının günden güne düştüğünü belirten Başa, "Son yılların en düzüşük düzeyi" dedi.

Başa, İstanbul halkı için sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Su tüketimimiz artarak devam ediyor. Dün İstanbul’da 3.097.713 metreküp su kullandık. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 20 seviyesine geriledi. Bu oran son on yılın en düşük düzeyi. Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Beklenen Kasım yağışları yeterli olmuyor.

İSKİ kuraklığın tüm olumsuz etkilerine rağmen aldığı önlemlerle, gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla halkımıza kesintisiz su sağlamayı başarıyor. İSKİ emekçileri bunun için olağanüstü çaba gösteriyor. Bu zor dönemde abonelerimizin su tasarrufuna yapacağı katkı çok kıymetli. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım. Su varsa hayat var."

