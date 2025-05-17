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İstanbul Özel Halk Otobüsleri kontak kapatıyor! Tarih verdiler: "Maalesef bu şartlarda..."

İstanbul Özel Halk Otobüsleri, 22 Mayıs'tan itibaren kontak kapatıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamadıklarını belirten İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık "Maalesef bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık" dedi.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri kontak kapatıyor! Tarih verdiler: "Maalesef bu şartlarda..."

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamadıkları için 22 Mayıs'tan itibaren işe çıkılamayacağını açıkladı.

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"BU ŞARTLARDA BU İŞİ YÜRÜTEMEYECEĞİMİZ KARARINI ALDIK"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15’inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15’ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler. Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz. Bir yol haritası çizmemiz gerektiğini arkadaşlara söyledik. Herkesin fikrini aldık. Maalesef bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık. Perşembe günü itibari ile araçlarımız yakıt alamadığından dolayı, personelimizin maaşını ödeyemediğimizden dolayı maalesef işe çıkamayacağız. 3 bin 41 arabayı bağlayacak. Şimdiden söyleyelim İstanbul halkının mağdur olmasını istemiyoruz. Ama geldiğimiz nokta, getirilen nokta bizim suçumuz değil. Bu ödemelerin yapılmamasından dolayı ister istemez rotasyon dışına çıkmış olacağız. Belediyeden bir ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Çok önemli bir durum. Belediyenin bize göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmeliyiz."

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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İstanbul özel halk otobüsü
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