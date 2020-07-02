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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye'nin en büyük 204. şirketi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2020 14:15 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin değerlendirildiği Fortune 500 Araştırması'na göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal İşletmeci Şirketi İSG, Türkiye'nin en büyük 204. şirketi oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye'nin en büyük 204. şirketi

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Fortune 500 Araştırması'nda 2019 yılı sonuçları açıklandı.

Buna göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal İşletmeci Şirketi İSG, 2019'da elde ettiği finansal sonuçlara göre, Türkiye’nin en büyük 204. şirketi oldu.

Şirket, 2018 yılında aynı araştırmada 238. sırada yer almıştı. Böylece şirket, 2019 sıralamasında 34 basamak birden yükseldi.

Açıklanan sonuçlara göre İSG, 2019 yılında 1,6 milyar TL net satış rakamı elde etti ve 2018 yılına göre net satışlarını yüzde 43 oranında artırmış oldu. İSG’nin faiz ve vergi öncesi net karı ise 104,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

KAYNAK:AA

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