İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI: YSK 28 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları

İstanbul seçim sonuçları canlı takip ekranında anbean incelenebilecek. Adalar seçim sonuçları, Arnavutköy seçim sonuçları, Ataşehir seçim sonuçları, Avcılar seçim sonuçları, Bağcılar seçim sonuçları, Bahçelievler seçim sonuçları, Bakırköy seçim sonuçları, Başakşehir seçim sonuçları, Bayrampaşa seçim sonuçları, Beşiktaş seçim sonuçları, Beykoz seçim sonuçları, Beylikdüzü seçim sonuçları, Beyoğlu seçim sonuçları, Büyükçekmece seçim sonuçları, Çatalca seçim sonuçları, Çekmeköy seçim sonuçları, Esenler seçim sonuçları, Esenyurt seçim sonuçları, Eyüpsultan seçim sonuçları, Fatih seçim sonuçları, Gaziosmanpaşa seçim sonuçları, Güngören seçim sonuçları, Kadıköy seçim sonuçları, Kağıthane seçim sonuçları, Kartal seçim sonuçları, Küçükçekmece seçim sonuçları, Maltepe seçim sonuçları, Pendik seçim sonuçları, Sancaktepe seçim sonuçları, Sarıyer seçim sonuçları, Silivri seçim sonuçları, Sultanbeyli seçim sonuçları, Sultangazi seçim sonuçları, Şile seçim sonuçları, Şişli seçim sonuçları, Tuzla seçim sonuçları, Ümraniye seçim sonuçları, Üsküdar seçim sonuçları ve Zeytinburnu seçim sonuçları bu sayfalarda yer alacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları seçim yasaklarının kalkmasının ardından açıklanacak. İşte İstanbul seçim sonuçları canlı takip ekranı...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA??

İstanbul seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda ilk turda olduğu gibi 08.00-17.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TUR OY VERME SAATLERİ

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü anbean Mynet.com'dan takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

