İSTANBUL SU ZAMMI SON DAKİKA: Suya zammı geldi, yeni tarife ne oldu? İşte İSKİ yeni zam tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı olağan toplantılarının üçüncü oturumu İBB Merkez Binası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda, İSKİ Genel Kurulu yapıldı. Kurulda alınan karar doğrultusunda su tarifelerine zam yapıldığı açıklandı. Peki, Suya zammı geldi, yeni tarife ne oldu? İSKİ suya ne kadar zam yaptı? İşte zamlı su tarifesi...

SUYA ZAMMI GELDİ, YENİ TARİFE NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarına yeniden zam yaptı. İBB, bugünden itibaren devreye girecek zammın oranını yüzde 15 olarak belirledi.

İSKİ ZAM TARİFESİ BELLİ OLDU

Konutlarda geçerli olacak yeni su tarifesi ise şöyle:

Konutta 0-15 metreküp arasında 1. Kademede 20,63 TL olan fiyatı, 23,72 TL’ye, 2. kademede 15-30 metreküpe kadar 29,69 TL olan fiyatı, 34,14 TL’ye, 3. kademede 30 ve üzeri metreküpe kadar 40,43 TL olan fiyatı, 46,49 liraya yükseldi.

İş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,04 TL olan fiyatı, 62,14 TL’ye, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın 71,87 TL’ye yükseldi







