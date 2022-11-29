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İstanbul TOKİ çekiliş takvimi açıklandı mı? TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Tuzla kurası ne zaman?

29.11.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul TOKİ kura çekiliş takvimi merak ediliyor. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı İstanbul TOKİ projelerinde kura tarihlerinin açıklanması heyecanla bekleniyor. Peki, TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Tuzla kurası ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

İstanbul TOKİ çekiliş takvimi açıklandı mı? TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Tuzla kurası ne zaman?

TOKİ'nin İlk Evim projesine yoğun ilgi gösterildi. 1,5 ayda 8 milyon başvuru yapıldı, geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324'e ulaştı. Milyonlarca kişinin ev sahibi olma hayali kurduğu TOKİ projelerinde kura çekimleri devam ediyor. Peki, İstanbul TOKİ çekiliş takvimi açıklandı mı? TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Tuzla kurası ne zaman? İşte tüm detaylar...

İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞ TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ İstanbul'da 4 bölgede konut inşa edecek. Bu bölgeler ise İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler, Çatalca, Silivri, Tuzla olarak açıklandı.

TOKİ projelerinde kura çekimleri devam ederken, İstanbul TOKİ kura takvimi ise henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura çekiliş takvimi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

toki

TOKİ 2+1 3+1 EV FİYATLARI NE KADAR?

2+1 evler: Proje kapsamında 2+1 konutların/evlerin aylık taksiti 2 bin 280 lira olacak. Toplam değeri 608 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

Değeri 608 bin lira olan 2+1 evler için yüzde 10’a tekabül eden 60 bin 800 lira peşinat alınacak. Geri kalan 547 bin 200 liralık kısım aylık 2 bin 280 liralık taksitlerle 240 ay vadeyle ödenecek.

3+1 evler: Proje kapsamında 3+1 konutların/evlerin aylık taksiti 3 bin 187 lira olacak. Toplam değeri 850 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

Değeri 850 bin lira olan 3+1 evler için yüzde 10’a tekabül eden 85 bin 120 lira peşinat alınacak. Geri kalan Geri kalan 764 bin 880 bin lira liralık kısım aylık 3 bin 187 liralık taksitlerle 240 ay vadeyle ödenecek.

istanbul toki

TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınıyor. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekiyor.

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