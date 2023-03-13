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İstanbul trafiğine nefes aldıracak proje! İBB duyurdu, yıl sonunda hazır olacak: Minibüsçüler caddesine raylı sistem geliyor

13.03.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un en büyük sorunlarından olan trafik problemine karşı Kadıköy'de 'Minibüs Caddesi' olarak bilinen güzergaha yeni bir raylı sistem gelmesi planlanıyor. Projesi yıl sonuna kadar hazır olacak hat için alınan karara minibüs şoförleri tepki gösterdi. Bir minibüs şoförü, "Şu anda zaten yolcu yok. Bir de tramvay geldiği zaman aşırı kaybımız olacak" dedi.

İstanbul trafiğine nefes aldıracak proje! İBB duyurdu, yıl sonunda hazır olacak: Minibüsçüler caddesine raylı sistem geliyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda ‘Minibüs Caddesi’ olarak bilinen hattın bir kısmında ulaşımın tramvaylarla sağlanması planlanıyor. Tramvay seferinin Kadıköy-Maltepe arasında yapılacağı ifade edildi. Projeyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin sosyal medya hesabından duyurdu.

"YIL SONUNDA HAZIR OLACAK"

Alpkökin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un önemli caddelerini eski güzelliklerine kavuşturmak için cadde tramvayı projeleri geliştiriyoruz. Anadolu Yakasının minibüs caddesi olarak da bilinen caddemiz boyunca devam eden Kadıköy-Maltepe Cadde Tramvayımızın projeleri yıl sonunda hazır olacak" NTV'de yer alan habere göre, karara minibüsçüler tepki gösterdi.

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MİNİBÜSÇÜLER KARARA TEPKİLİ

Bir minibüsçü Marmaray'ın açılışı ile birlikte düşen işlerinin yeni tramvay hattıyla daha da azalayacağını söyledi. Başka bir minibüsçü ise "Şu anda zaten yolcu yok. Bir de tramvay geldiği zaman aşırı kaybımız olacak. Zaten trafik yoğun, bu tramvayı da yapmak için bir şeridi iptal etmeleri gerekiyor. Nasıl olacak göreceğiz" diye konuştu.

VATANDAŞ MEMNUN

Bölgede oturanlardan bir kişi, ''Zamandan tasarruf ettirecekse harika, minibüs kültürü zaten İstanbul'a yakışmıyor'' diye karşılarken başka biri de, ''Minibüsle çok trafik oluyor. Hat açıldığında tramvayı tercih ederim'' ifadelerini kullandı.

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