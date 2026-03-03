FİNANS

İstanbul'u bırakıp köyüne döndü! Köyde örnek bir başarı hikayesi

İstanbul'daki yoğun ve stresli iş hayatını geride bırakan makine mühendisi Gökhan Yalçınkaya, ailesiyle ata toprağına dönerek kurduğu modern tesisle büyükbaş hayvancılıkta köyde örnek bir başarı hikayesi ortaya koydu.

İstanbul'u bırakıp köyüne döndü! Köyde örnek bir başarı hikayesi

İstanbul'da uzun yıllar yaşayan Yalçınkaya ailesi, 2023 yılında Karayazı Şakir Mahallesi Yekmal Mezrası'na taşınarak yeni bir hayata adım attı. Makine mühendisi iki çocuk babası 42 yaşındaki Gökhan Yalçınkaya, kardeşleri ve eniştelerini de ortak ettiği köydeki girişiminde 40 büyükbaş hayvan satın aldı.

Öz sermayeyle yola çıkan ve modern bir tesis kurarak damızlık hayvancılığa başlayan Yalçınkaya ailesi, teknolojiden de faydalanarak sistemli bir üretim modeli oluşturdu. İki yıl içinde hayvan sayısını 85'e çıkaran aile, üretimleriyle yöre halkına örnek oluyor.

"BU SAYIYI 85'E ÇIKARDIK"

Gökhan Yalçınkaya, İstanbul'da orta ile üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduğunu ve inşaat işiyle uğraştığını söyledi.

Şehir hayatından sıkıldıkları için köylerine yerleştiklerini ifade eden Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"İlk başta aile olarak bu işi nasıl yapabileceğimizi görmek istedik. 40 hayvanla başladık, bu yıl sayıyı 85'e çıkardık. Damızlık hayvancılık yapıyoruz. Bu işe tamamen öz sermayemizle girdik, herhangi bir devlet desteği almadık. Sezon şu ana kadar iyi gidiyor. Güzel ve keyif aldığımız bir iş yapıyoruz. Hayvanları seviyoruz, zaten hayvanları sevmeden bu işte başarılı olamazsınız. Sadece büyükbaş hayvancılıkla uğraşmıyoruz, kanatlı hayvanlarımız ve köpeklerimiz de var. Tam anlamıyla köy hayatını doya doya yaşıyoruz. Yazın bağ ve bahçe ekiyoruz, hayvanlarımızı meraya gönderiyoruz. Kışın ise ahırda bakımlarını yapıyoruz."

İstanbul u bırakıp köyüne döndü! Köyde örnek bir başarı hikayesi 1

Yalçınkaya, uzun yıllar İstanbul'da inşaat sektöründe yöneticilik yaptığından bahsederek, "Burayı tercih etmemizin en büyük nedeni, şehrin yarattığı stresten, hengameden ve yoğun koşuşturmadan uzaklaşma isteğimizdi. Biz de ata yurdumuz olan köyümüze dönüş yaptık. Burada huzurluyuz. Hayvan bakımı, sağlık ve veteriner destekleri başta olmak üzere her alanda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"DEVLET DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Ahır projelerini hayata geçirip hayvan sayılarını 200'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Ancak bu işi sadece öz sermayeyle sürdürülebilir kılmak oldukça zor. Devlet desteği bu noktada çok önemli. İlçe Tarım Müdürlüğü her konuda bize destek veriyor. Hayvancılıkta bu tür destekler olmadığı sürece eski düzen devam eder. Günümüz koşullarına uygun bir hayvancılık sistemi geliştirmek istiyorsak, güncel bilgi ve donanımlarla bunu sürdürülebilir hale getirebiliriz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

