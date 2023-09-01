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İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu! Yüzde 8,80 artış

01.09.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu! İTO verilerine göre, İstanbul'da ağustosta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 8,80, toptan fiyatlar ise 6,65 arttı. Yıllık bazda artış perakendede yüzde 74,17, toptan fiyatlarda ise yüzde 66,18 olarak gerçekleşti.

İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu! Yüzde 8,80 artış

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8,80, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 6,65 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 74,17, toptan fiyatlarda ise yüzde 66,18 olarak gerçekleşti.

market

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Ağustosta perakende fiyatlar önceki aya göre, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 32,29, gıda harcamalarında yüzde 9,77, ev eşyası harcamalarında yüzde 8,94, diğer harcamalar grubunda yüzde 7,53, konut harcamalarında yüzde 6,50, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,11, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,87 ve giyim harcamalarında yüzde 0,33 artış kaydetti.

Ağustosta toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucat grubunda yüzde 12,35, madenler grubunda yüzde 9,44, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,28, gıda maddeleri grubunda yüzde 8,23, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,25, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,77 artış görüldü. (AA)

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