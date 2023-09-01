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SON DAKİKA AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine gelen indirim pompaya yansıdı! Benzinde tabela değişti! Motorinde ise... (1 Eylül 2023 güncel benzin-mazot fiyatı)

01.09.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibi tarafından akaryakıt fiyatları takip edilmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları için gece yarısı itibarıyla indirim gerçekleşeceği öğrenilmişti. İndirim benzin litre fiyatları için yapılacaktı. Beklenen o indirim benzin fiyatlarına yansıdı. İşte indirim sonrası pompaya yansıyan yeni fiyatlar...

SON DAKİKA AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine gelen indirim pompaya yansıdı! Benzinde tabela değişti! Motorinde ise... (1 Eylül 2023 güncel benzin-mazot fiyatı)

Araç sahipleri dikkat! Benzinde beklenen indirim pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatları için gece yarısı itibarıyla tabelanın bir kez daha değişeceği öğrenilmişti. Bugün itibarıyla benzinde 99 kuruşluk bir indirim yapıldı. Peki benzin fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatları listesi...

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BENZİNE İNDİRİM GELDİ! İŞTE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEKİ FİYATLAR

Benzinde, gece yarısından itibaren geçerli olan 99 kuruşluk indirim tabelaya yansıdı. Motorin grubunda ise şu an için bir fiyat değişikliği beklenmiyor. İndirimle birlikte benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 36,75 TL, Ankara’da 37,29 TL ve İzmir’de 37,35 TL’den satılıyor.

benziniç

1 EYLÜL 2023 CUMA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,75 TL
Motorin: 37,85 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA
Benzin: 37,29 TL
Motorin: 38,39 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR
Benzin: 37,35 TL
Motorin: 38,50 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL

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