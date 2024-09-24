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İstanbul'un deviydi... Marmara Park'ın arazisi satışa çıkarılıyor! İşte konuşulan rakam

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.09.2024 16:58
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Türkiye İş Bankası'nın sahip olduğu İş GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Esenyurt'ta bulunan Marmara Park Alışveriş Merkezi hakkında açıklamada bulundu. İş GYO'nun yaptığı açıklamaya göre, dev alışveriş merkezini 7 milyar liraya satılığa çıkardı.

İstanbul'un deviydi... Marmara Park'ın arazisi satışa çıkarılıyor! İşte konuşulan rakam

Türkiye İş Bankası'nın sahibi olduğu İş GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Esenyurt’ta üzerinde Marmara Park Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu arsayı satacağını duyurdu. Sözleşme gereği ön alım hakkı Alman menşeili İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'nin sahibi Ece firmasına tanındı.

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NE KADARLIK BİR TEKLİFİN SUNULACAĞI BELİRLENDİ

İş GYO, ön alım hakkı çerçevesinde 2.711.908.000 TL + KDV satış bedeliyle önce İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'ye teklif sunacak. Aynı arsanın bitişiğindeki iki parsel de 15.365.000 TL + KDV bedelle önce aynı şirkete teklif edilecek.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Avrupa’da 200’ü aşkın alışveriş merkeziyle faaliyet gösteren Alman ECE Marketplaces’in iştiraki olan ECE Türkiye (İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş) Marmarapark'ın 70 yıllığına sözleşmeli kiracısı durumunda. İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.’nin İş GYO’nun teklifini değerlendirmek için bir ay süresi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İş Bankası AVM
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