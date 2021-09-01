FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

01.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,88 ve toptan fiyatlar yüzde 1,42 artış gösterdi. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,42 yükseldi.

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ağustos 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,88 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,42 yükseldi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 18,89, toptan fiyatlarda yüzde 28,36 düzeyinde gerçekleşti.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar, ağustosta bir önceki aya göre, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 4,58, gıdada yüzde 2,65, ev eşyasında yüzde 1,32, konutta yüzde 1,14, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 1,06, giyimde yüzde 0,28, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,07 artış kaydederken, diğer harcamalar 0,03 geriledi.

Bu dönemde toptan fiyatlar ise gıda maddelerinde yüzde 2,57, madenlerde yüzde 1,65, mensucat grubunda yüzde 1,56, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,20, inşaat malzemelerinde yüzde 0,71 ve işlenmemiş maddelerde yüzde 0,07 arttı. Kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 0,07 azaldı.

Kaynak: AA

Bilgisayar mühendisi teknolojiyi tarlaya taşıdı! Kilosu 50 bin liraBilgisayar mühendisi teknolojiyi tarlaya taşıdı! Kilosu 50 bin lira


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da iş insanı gibi giyinip satıyor: Günde 500 lira kazanıyorumBursa'da iş insanı gibi giyinip satıyor: Günde 500 lira kazanıyorum
PARTNER"Estetikten konuşamıyor" iddiasına sert çıktı"Estetikten konuşamıyor" iddiasına sert çıktı
Türkiye ekonomisi büyüdükçe işçilerin payı azaldıTürkiye ekonomisi büyüdükçe işçilerin payı azaldı
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgını bitiyor mu? İşte dikkat çeken tarih

Koronavirüs salgını bitiyor mu? İşte dikkat çeken tarih

Delta alarmı: 2 kat daha ölümcül

Delta alarmı: 2 kat daha ölümcül

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

1998'den bu yana en yüksek katkı!

1998'den bu yana en yüksek katkı!

Bu araç için yıllarını ve servetini harcadı

Bu araç için yıllarını ve servetini harcadı

Av yasağı sona erdi! İşte ilk fiyatlar

Av yasağı sona erdi! İşte ilk fiyatlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.