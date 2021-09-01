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Bilgisayar mühendisi teknolojiyi tarlaya taşıdı! Kilosu 50 bin lira

01.09.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan, şu an e-ticaret şirketinde bilgisayar mühendisi olarak çalışan Cihan Saymaz, memleketi Safranbolu’ya yerleşip, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran üretimine başladı. Saymaz, açıklamasında "Bu yıl yaklaşık 2-3 kilogram arasında safran üretimi bekliyoruz. Bugünkü değeri şu an için kilosu 50 bin TL civarında" dedi.

Bilgisayar mühendisi teknolojiyi tarlaya taşıdı! Kilosu 50 bin lira

Teknolojiyi merkeze alarak tarım yapmaya çalıştığını ifade eden Cihan Saymaz, "Geleneksel yöntemlerle yapılan tarımın çok verimli olmadığını gördük. Teknolojiyi kullanarak tarım yapmak istedik. Burada hava istasyonumuz var, yapay zeka destekli kamera sistemlerimiz var.

Bunları kullanarak teknolojiyi merkeze alarak tarım yapmaya çalışıyoruz. Havadaki nemi, hava sıcaklığını, toprağın nemini ve sıcaklığını 24 saat boyunca izleyebiliyoruz ve geçmişe yönelik bunların takibini de yapabiliyoruz.

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Önümüzdeki yıllarda bu veriler biriktikçe analizimizi yapıp ne zaman sulamalıyız, ne zaman toplamalıyız, ne zaman hasat yapabiliriz, bunların hepsini kontrol edebiliyor olacağız. Bu da bildiğimiz kadarıyla Safranbolu yöresinde kullanılan bir sistem değil. Bu hava istasyonu sistemini yurt dışından getirdik. 24 saat boyunca da kontrol ediyoruz toprağı ve safranları. Bu sistemin maliyeti ortalama 10-12 bin TL oldu bizim için ama önümüzdeki dönemde sadece bakım maliyeti olacak" diye konuştu.

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KİLOSU 50 BİN LİRA

Hedeflerinin 20 dönümlük alanda üretim yapmak olduğunu ve bu yıl 2-3 kilogram safran elde etmeyi düşündüklerini belirten Saymaz, "Bu safran tarlası 5 dönümlük büyüklüğe sahip. 3 dönümüne safran ektik. Gelecek yıllarda buradan çıkacak olan soğanlarla alanı büyütmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz aslında burada 20 dönüme kadar çıkabilmek.

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Çünkü safran soğanı 3 yılda bir 5-6 katı kadar soğan verebilen bir soğan türü. Bu 3 dönüm yerden önümüzdeki yıl 15 dönüme kadar safran soğanı elde edebileceğiz. Bu yıl yaklaşık 2-3 kilogram arasında safran üretimi bekliyoruz. Bugünkü değeri şu an için kilosu 50 bin TL civarında" dedi.

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Kaynak: DHA

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