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İstanbul'un enflasyonu belli oldu!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.04.2024 14:42
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İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,25 arttı. Mart 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamaları grubunda yüzde 8,96, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,66 artış kaydedildi.

İstanbul'un enflasyonu belli oldu!

İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu. 2023 Mart ayına göre 2024 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 78,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 63,21 olarak gerçekleşti.

İTO’nun verilerine göre Mart ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,93, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 3,78 oranında arttı.

MART AYINDA HANGİ GRUPTA HARCAMALAR ARTTI

Mart 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamaları grubunda yüzde 8,96, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,66, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,01, konut harcamalarında yüzde 3,90, gıda harcamalarında yüzde 3,62, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,05, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,06, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,20 artış izlendi.

Mart 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 7,85, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,20, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,30, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,83 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,43 artış izlendi. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

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