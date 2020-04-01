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İstanbul'un mart enflasyonu belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 0,33, toptan fiyatları ise yüzde 1,78 arttı.

İstanbul'un mart enflasyonu belli oldu

İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 0,33, Toptan Eşya Fiyatları indeksi yüzde 1,78 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mart ayı ticaret indeksleri verilerini açıkladı.

İTO tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020 Mart ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 0,33, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,78 oranında arttı.

2019 Mart ayına göre 2020 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 12,47, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 9,91 olarak gerçekleşmiştir.

Mart 2020’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre Giyim Harcamalarında yüzde 3,84, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 2,56, Gıda harcamalarında yüzde 0,98, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,50, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 0,19 artış, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde -2,76, Konut harcamalarında yüzde -1,34, Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde -0,25 azalış görülmüştür.

Mart 2020’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 9,39, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 2,59, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 2,16, Mensucat Grubunda yüzde 0,71 artış, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde -3,28, Madenler Grubunda ise yüzde -1,90 azalış görülmüş, İnşaat Malzemeleri Grubunda ise fiyat hareketi görülmemiştir."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası, enflasyon,

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