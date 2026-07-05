İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

İstanbul’da faaliyet gösteren 26 katlı Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul oteli satışa çıkarıldı. Ekonomim’de yer alan habere göre, gayrimenkul ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Artaş Holding’in iştiraki Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GYO), İstanbul Gaziosmanpaşa’daki otelin satış sürecini başlattığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, TEM Otoyolu üzerinde yer alan ve uzun yıllardır Radisson markasıyla hizmet veren otelin satışına ilişkin kararın alındığı bildirildi.

KAP'A RESMEN BİLDİRİLDİ

Satış kararı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan 141 oda ve 440 yatak kapasitesine sahip Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul için satış süreci resmen başladı.

DEĞERİ 1 MİLYAR 939 MİLYON TL

KAP'ta yer alan bilgilere göre, turizm amaçlı apart konaklama tesisi olarak faaliyet gösteren otelin 2025 Yıl Sonu Değerleme Raporu esas alınarak hazırlanan değerleme sonucunda, KDV hariç pazar değeri 1 milyar 615 milyon 950 bin lira, KDV dahil toplam değeri ise 1 milyar 939 milyon 140 bin lira olarak belirlendi.

TAHLİYE İÇİN SÜRE TANINDI

Satış işlemlerinin sorunsuz ilerlemesi amacıyla Avrupakent GYO Yönetim Kurulu, otelin mevcut işletmecisi Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile yürürlükte bulunan işletme ve kira sözleşmesini 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla karşılıklı anlaşmayla sona erdirdi.

Şirket, tesisin satışa hazır hale getirilebilmesi için mevcut işletmeciye binayı boşaltması amacıyla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar süre verildiğini açıkladı. Geçiş sürecinin planlı şekilde yürütüleceği belirtilirken, otelin yeni yatırımcısına ilişkin gelişmelerin de Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.