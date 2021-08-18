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İstanbul'un yanı başı! Bin 547 işçi arıyorlar

18.08.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fındık toplama sezonunun başlamasının ardından Düzce'de fabrikalar işçi bulamıyor. Onlarca fabrika toplam bin 547 işçi almak için ilan verdi.

İstanbul'un yanı başı! Bin 547 işçi arıyorlar

Düzce’de başlayan fındık toplama sezonu ile birlikte fabrikalar işçi bulmakta güçlük çekmeye başladı. Düzce İş-Kur il Müdürlüğüne başvuran fabrika ve işverenler işçi aradıklarını belirtti.

TEKSTİL FABRİKALARI İŞÇİ BULAMIYOR

Buna göre Düzce’de en çok 354 beden işçisi aranıyor. Tekstil fabrikalarında da eleman bulmak zorlaştı.
İş-Kur’a istedikleri eleman sayısında bilgi veren fabrikalar özellikle Konfeksiyon işçisi, oto koltuk kılıf dikim elemanı, Dikiş makineci, Proses işçi arıyor.
Kafeler ve benzeri yerlerde de garson sıkıntısı yaşanıyor.
Düzce’de onlarca kafe ve benzeri yerler 26 garson, 14 bulaşıkçı, 8 aşçı yardımcısı, 6 aşçı ve 4 mutfak görevlisi arıyor.
Onlarca fabrika ve işverenin İş-Kur’da oluşturduğu elaman arıyoruz sayısı ise bin 547’ye kadar yükseldi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Düzce
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