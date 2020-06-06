İstanbul'un yanı başında! Talep patlaması yaşanıyor

Aylar öncesinde Türkiye’ye sıçrayan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulandı. Ülke genelinde koronavirüse karşı uygulanan tedbirlerle birlikte vaka sayısında önemli düşüş yaşanıyor. Bu çerçevede ülke genelinde normalleşme süreci başlatıldı. Normalleşme süreci ile birlikte aylardır İstanbul’dan çıkamayan vatandaşlar, hemen İstanbul’un yanı başında bulunan Tekirdağ’daki yazlıklara akın ediyor. Denizi ile mavi bayraklı plajlarıyla İstanbulluların en uğrak yeri olan Tekirdağ’daki yazlık evlere yoğun talep nedeniyle fiyatlarda yüzde 30’lara kadar varan artışlar yaşanıyor. İstanbul’dan Tekirdağ’a günler öncesinde seyahat yasağının kaldırılması ile Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğilisi ilçelerindeki sahillerinde hareketlilik yaşanıyor.

7 senedir emlak işleriyle ilgilenen Karani Karamavuş, yaptığı açıklamada, emlak sektöründe güvene dayalı iş yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Pandemideki normalleşmeden sonra devletinde yaptığı indirimlerden dolayı genellikle şehir dışından müşterilerimiz çok. İstanbul tarafından oldukça müşterilerimiz var. Çünkü İstanbul’dan buraya gelmeye çalışıyorlar ve burada yazlık almaya çalışıyorlar. Bu da yazlık fiyatlarını yüzde 30-35 artırdı. Bu nedenle bazı fırsatçılar bilinçli zam yaparken, bazıları da zam yapmadı. İşlerde bir hareket var. Devletin yaptığı kredi indirimini bazı arkadaşlarımız yanlış anlamış durumda. Bazı emlakçı arkadaşlarımız bilinçlendirmeden ev satmaya çalışıyor. Şunun altını çizeyim bugün 200 bin liralık ev alacak insanların cebinde en az 30 bin lira, 40 bin lira parası olmazı lazım” dedi.