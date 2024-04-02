FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'un zam şampiyonları belli oldu!

İstanbul'un zam şampiyonları belli oldu!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.04.2024 15:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Mart ayında yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 34,34 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul'un zam şampiyonları belli oldu!

İstanbul’da Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 34,34 ile sivri biber oldu. Bu ayda salatalık, yüzde 29,42 ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 121’inin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.

et

Fiyatında artış görülen diğer ürünlerden bazıları, sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,45 ile ayva, çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 20,55 ile tuz, et, balık ve kümes hayvanları alt grubundan yüzde 16,02 ile koyun eti, yüzde 14,28 ile sucuk ve yüzde 13,11 ile dana eti, konut harcamaları grubundan yüzde 13,93 ile badana ve boya işçiliği olarak belirlendi.

salatalık

EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜN SALATALIK

Martta sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık, yüzde 29,42 ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, yüzde 24,29 ile kabak, yüzde 18,97 ile bakla, yüzde 10,57 ile karnabahar, yüzde 8,48 ile ıspanak ve yüzde 7,18 ile yumurta oldu.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram alışverişinin 'tadı kaçtı'! 4 kişilik ailenin alışveriş masrafı dudak uçuklattı Bayram alışverişinin 'tadı kaçtı'! 4 kişilik ailenin alışveriş masrafı dudak uçuklattı
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttıFinansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı
Altından yeni rekor! Zirvesini yenilediAltından yeni rekor! Zirvesini yeniledi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zam kırmızı et Şampiyon sivri biber
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın faciası!

Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın faciası!

Van'da belediye başkanlığı DEM'den AK Parti'ye geçti!

Van'da belediye başkanlığı DEM'den AK Parti'ye geçti!

Üsküdar Belediyesi'nde kaydedilen anlar gündeme damga vurdu

Üsküdar Belediyesi'nde kaydedilen anlar gündeme damga vurdu

Yeni büyükşehir belediye başkanından seçilir seçilmez heyecanlandıran maaş çağrısı

Yeni büyükşehir belediye başkanından seçilir seçilmez heyecanlandıran maaş çağrısı

Seçim bitti, sıra maaşlara geldi! Kim ne kadar kazanacak?

Seçim bitti, sıra maaşlara geldi! Kim ne kadar kazanacak?

Ev sahipleri dikkat! Bakan Şimşek uyardı: Son gün 5 Nisan

Ev sahipleri dikkat! Bakan Şimşek uyardı: Son gün 5 Nisan

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.