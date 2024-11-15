İstanbul Valiliği ve İTO düğmeye bastı: AVM'den restoranlara kadar fiyatı değişiyor... İşte 3 bölgede vale fiyatları

Bebek, Nişantaşı, Etiler gibi lüks ve eğlence mekanlarının yoğunlukta olduğu yerlerde vale ücretleri artmıştı. 1000 lirayı aşan vale ücretleri nedeniyle vatandaşlar tepki göstermeye başlamışken İstanbul Valiliği'nden müdahale geldi.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, ilgili alanda düzensizliği ortadan kaldırmak amacı ile ilk kez hazırlanan tarife, İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

VALE TARİFESİ 1 OCAK İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE

Yeni düzenlemeye göre, azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç tutulmak üzere AVM’lerde 200-300 TL, hastanelerde 150-200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 TL ve havalimanlarında ise 500 TL olarak belirlendi. Bölge ve işletme türlerine göre belirlenen azami vale ücretleri, İstanbul’un tamamında 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İTO'YA BAĞLI KURUMLAR İÇİN GEÇERLİ

Üç bölgede farklı ücretlendirmelerin yapıldığı da belirtildi. Buna göre;



Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar’ı kapsayan 1. Bölgede AVM’ler için 300 TL, hastaneler için 200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 400 TL tavan fiyat uygulanacak.

Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Pendik, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Kartal, Bayrampaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Adalar, Beykoz ve Avcıları kapsayan 2. Bölge’de ise AVM’lerde azami vale ücreti 250 TL, hastanelerde 150 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 300 TL olacak.

Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli’yi kapsayan 3. Bölge’de de azami vale hizmeti AVM’lerde 200 TL, hastanelerde 150 TL, oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde ise 250 TL olacak.

Söz konusu fiyatlar İTO’ya bağlı kurumlar için geçerli olacak.

HAVALİMANLARINDA ÜCRETLER AYNI KALDI

Yine İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda daha önce de 500 TL olarak uygulanan vale hizmeti ücreti yeni tarifede de değişmeyerek aynı kaldı. Türkiye genelinde son verilere göre 300’den fazla vale şirketi faaliyette bulunuyor ve bu alanda 20 binden fazla kişi istihdam ediliyor.

CEZASI BELLİ DEĞİL

İTO yetkilileri ise, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu düzenleme ile vale hizmetlerinin daha makul fiyatlar çerçevesinde sunulacağını ve makul fiyatlar uygulanacağını belirtti. Yeni tarifeye uymayan işletmelere ise İstanbul Valiliği tarafından ağır cezalar uygulanacağı dile getirilirken bu cezaların sınırı konusunda ise bilgi verilmedi.