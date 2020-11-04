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İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.11.2020 14:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da kamuda uzaktan çalışma düzenlemesinin kapsamı genişledi. Detayları, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Vali Yerlikaya açıkladı.

İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans yöntemi ile toplandı.

Toplantı sonrası Yerlikaya, kameralar karşısına geçti. Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bireysel önlemlere uymada sorunlarımız var. Kısıtlanmış günlere geri dönemk istemiyoruz. Bu süreçte maske su kadar gerekli. İstanbul'da tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesaiye geçmişti. Bugünden itibaren dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamı genişliyor. 60 yaş ve üstü çalışanlar, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli olup evden çalışabilecek. Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak.

İşçi ve işveren sendikalarımız, meslek odalarımız, STK'larımız ile istişareler ettik. Sanayide çalışanların 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. 9 Kasım'dan itibaren başlayacak. Salgının üstesinden birlikte geleceğiz, birlikte başaracağız."

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