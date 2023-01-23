FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul yeni Londra olma yolunda! Kira göçü başlıyor

İstanbul yeni Londra olma yolunda! Kira göçü başlıyor

23.01.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da artan kira konut bedelleri, kiracıların belini büküyor. Pandemi süreci ile başlayan ve barınma maliyetlerinin artması ile devam eden zorunlu göç, İstanbul’un alternatifi ikinci kademe şehirlere kaçışı artırdı. İstanbul yeni Londra olmaya hazırlanıyor...

İstanbul yeni Londra olma yolunda! Kira göçü başlıyor

İstanbul'da artan konut kiraları vatandaşların kiralama eğilimini ve alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdi. İstanbul'a alternatif olabilecek ikinci kademe şehirler artık kiralamalarda ön planda. Alaaddin Reklam Ajansı, hazırladığı 2023 Gayrimenkul Trendleri raporunda sektöre tamamen tüketici yönelimi merceğinden bakarak, sektörün geleceğini anlamaya yönelik öngörülerde bulunuyor. Raporda en dikkat çeken detay ise İstanbul'un yeni Londra olmaya hazırlanıyor olması hakkında ki ifadeler oldu. Peki, bu yıl gayrimenkul piyasasını neler bekliyor? İşte tüm ayrıntılar...

İKİNCİ KADEME ŞEHİRLERE KAÇIŞ BAŞLADI

Dünya genelinde pandemi ile başlayan ve enflasyon ile devam eden süreçte, metropol sakinlerinin %15 ila %28’inin muhtemelen şehir dışına taşınacağı öngörülüyor. Türkiye'de de pandemi ile başlayan ve barınma maliyetlerinin artması ile devam eden zorunlu göç, İstanbul’un alternatifi olarak Çanakkale ve Sakarya, Ankara’nın alternatifi olarak da Bolu ve Konya gibi ikinci kademe şehirlere kaçışı artırdı.

kira

Rapor, uzaktan çalışmanın etkisiyle başlayan “tatil evlerinde yıl boyu yaşama” ve kurumsal şirketlerin “genel merkezleri büyük şehirler dışına taşıma” eğilimlerinin de ticari taraftaki trendleri etkilediği belirtiyor.

Nispeten yoğunluğu az, yaşam kalitesi yüksek şehirlerin hem markalı konut projelerini, hem de yatırımcıları çekeceği ve önümüzdeki beş sene için ekonomik büyüme ve gözde gayrimenkuller için daha fazla değer artışı sağlayacağı öngörülüyor.

YABANCI YATIRIMCININ GÖZÜ DE ANADOLU YAKASINDA

Emlak piyasasının geçmiş birkaç yıla kadar, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda dahi yabancıya satış yapılamazken, şimdi Kartal’dan Beykoz’a kadar satış yapılabilmesi, bu dalganın pek yakında aynı efektle Anadolu’ya da hızla yayılacağına işaret ediyor.

kira göçü

İSTANBUL YENİ LONDRA OLMAYA HAZIRLANIYOR

Capital Dergisi'nde yer alan habere göre; geçmiş kriz dönemlerinde olduğu gibi kendi varlıklı vatandaşlarını ortaya çıkartmakta bonkör davranan permacrisis, yeni varlıklı vatandaşların talepleri ile metrekare fiyatlarını 10 bin dolar seviyesine yükseltirken, Rus oligarkların etkisiyle yeni Londra olmaya hazırlanan İstanbul'un metrekaresi 30 bin dolarları bulan yeni lüks çağına hazırlanması gerekiyor.

Diğer taraftan tinyhouse’ların moda olmaktan çıkıp, barınabilmek için “zorunluluk” haline gelmeye başladığını da görüyoruz. Özellikle büyük şehirler için 1+1 ve 1+0 evler yeniden gündeme gelirken, bu evlerden 2+1 ev verimi almak isteyen tüketiciler için iç mimari de çok daha fazla önem kazanmaya başlayacak.

2023’te wellbeing’e ve bunu evlerimiz ve yaşadığımız alanlar aracılığıyla hayatımıza nasıl dahil edebileceğimize yönelik büyük bir değişim başlıyor. Toksik olmayan boyalar, hava-su filtreleme sistemleri ve egzersiz odaları ile kendini hissettiren “Evde Sağlık” konsepti gelişerek, kök sebzeler için depolama alanları, nem kontrollü dolaplar, ısıtmalı refleksoloji zeminler ve aromaterapi duvarları gibi farklı uygulamaları da hayatımıza sokacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar açıkladıEkmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar açıkladı
Gram altına yeni rekor getirecek o rakam!Gram altına yeni rekor getirecek o rakam!
SGK'lı ve Bağ-Kur'lu EYT'linin prim borcuna yapılandırma!SGK'lı ve Bağ-Kur'lu EYT'linin prim borcuna yapılandırma!
Anahtar Kelimeler:
Kira kira fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

Devlete borcu olanın gözü bugün Beştepe'de! 48 ay vadeyle ödeme seçeneği...

Devlete borcu olanın gözü bugün Beştepe'de! 48 ay vadeyle ödeme seçeneği...

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi

EYT sonrası çalışacaklar için tazminat kararı! O tarih esas alınacak

EYT sonrası çalışacaklar için tazminat kararı! O tarih esas alınacak

Ekmekten sonra sıra simitte! Bu sabah değişti

Ekmekten sonra sıra simitte! Bu sabah değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.