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İstanbulkartı olanlar dikkat! İmamoğlu duyurdu, otoparklara yüzde 50 indirim geliyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.03.2024 14:19
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden otopark ücretlerine yüzde 50 indirim sağlayacak yeni proje geldi. İstanbul'da araçlarını toplu taşıma ile entegre kullananlar, ödemeleri İstanbulkart ile yaptıkları takdirde yüzde 50 indirim hakkı elde etmiş olacak.

İstanbulkartı olanlar dikkat! İmamoğlu duyurdu, otoparklara yüzde 50 indirim geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Park Et Devam Et" sisteminin kapsamını genişlettiklerini duyurdu. Seçili İspark Park Et Devam Et otoparklarını aracını park eden ve ödemesini İstanbulkart ile yapanlar yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.

İmamoğlu paylaşımında, "İstanbul’da Park Et Devam Et Devri! Sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve kent merkezlerine yapılan kişisel araçlı yolculukları azaltmak amacıyla Park Et Devam Et sisteminin kapsamını genişletiyoruz." ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Seçili İspark P+D otoparklarında aracınızı park edin, İstanbulkart’ınızı kullanarak toplu taşıma araçlarıyla devam edin; dönüşte otopark ücretini de İstanbulkart ile ödeyerek otopark ücretinde %50 indirim kazanın."

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Ekrem İmamoğlu indirim otopark İSPARK ücret yüzde
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