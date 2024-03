İstanbulkartı olanlar dikkat! İmamoğlu duyurdu, otoparklara yüzde 50 indirim geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Park Et Devam Et" sisteminin kapsamını genişlettiklerini duyurdu. Seçili İspark Park Et Devam Et otoparklarını aracını park eden ve ödemesini İstanbulkart ile yapanlar yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.

İmamoğlu paylaşımında, "İstanbul’da Park Et Devam Et Devri! Sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve kent merkezlerine yapılan kişisel araçlı yolculukları azaltmak amacıyla Park Et Devam Et sisteminin kapsamını genişletiyoruz." ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Seçili İspark P+D otoparklarında aracınızı park edin, İstanbulkart’ınızı kullanarak toplu taşıma araçlarıyla devam edin; dönüşte otopark ücretini de İstanbulkart ile ödeyerek otopark ücretinde %50 indirim kazanın."