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İstanbullular dikkat! Bir ilçeden dikkat çeken karar: Yere çöp atanlara para cezası kesilecek

05.12.2024 16:55
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Bolu ve Kırıkkale'de yerlere çöp atanlara uygulanan para cezası sonrasında İstanbul'da bir ilçe de harekete geçti. Büyükçekmece Belediye Meclisi, sigara izmariti, kabuklu yemiş, çöp gibi çevreyi kirleten maddeleri çöp kutuları yerine yere atanlardan 2.950 TL para cezası uygulanmasını oybirliğiyle kabul etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir adım atıldığı belirtti.

İstanbullular dikkat! Bir ilçeden dikkat çeken karar: Yere çöp atanlara para cezası kesilecek

İstanbul'un özellikle hafta sonları en çok rağbet gören ilçelerinden olan Büyükçekmece'de tarihi bir karara imza atıldı. Son yıllarda özellikle kordonboyu, sahiller, göl çevresi ve yeşil alanlarda gözlenen çevre kirliliğine “dur” demek için harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi, çevreyi kirletenlere para cezası uygulayacak. Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında Başkanlık makamı teklifi olarak gündeme alınan “Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu gibi maddeleri atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanması” şeklindeki gündem maddesi Hukuk ve Tarife Komisyonlarının hazırladıkları rapor doğrultusunda oybirliğiyle kabul edildi.

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"TEREDDÜTSÜZ UYGULAYACAĞIZ"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir adım atıldığı belirtti. Başkan Akgün, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ilçede yere çöp atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacağını belirterek şöyle açıklama yaptı:

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“Büyükçekmece'de sigara izmaritlerini, çöplerini, kabuklu yemişlerin kabuklarını yere atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacaktır. Büyükçekmece halkı, bugüne kadar Kordonboyu'nda iyi bir alışkanlık edindi. Büyükçekmeceli vatandaşlarımız, buna azami hassasiyet gösteriyor. Bizim şehrimizin kirlendiği, çöplerin bolca yere atıldığı günler Mayıs başından Ekim sonuna kadar özellikle cuma akşamdan başlayıp pazartesi sabahına kadar olan dönem içerisinde şehrimizde müthiş bir kirlenme oluyor. Bunu da sivil zabıtalarımızla, zabıta ekiplerimizle tereddütsüz uygulayacağımızı da buradan belirtmek isterim.''

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükçekmece
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