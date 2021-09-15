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İstanbullular dikkat! İmzalar atıldı, 160 tane daha geliyor

15.09.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da metrobüs filosunun yenilenmesi için 160 yeni metrobüs aracının alım töreni İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmza törenin ardından Ekrem İmamoğlu örnek olarak getirilen 2 yeni metrobüsten birinde ilk yolculuğu yaparken, yeni metrobüsler 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak.

İstanbullular dikkat! İmzalar atıldı, 160 tane daha geliyor

İstanbul'da hizmet veren mevcut metrobüs araçlarının yenilenmesi için 100 adet tek körüklü 60 adet çift körüklü olmak üzere toplam 160 yeni metrobüs aracı alımı için imza töreni düzenlendi. İETT Edirnekapı Garajı'nda düzenlenen metrobüs araç alım imza törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, otobüs firmaları yetkilileri, İETT yetkilileri katıldı. Mevcut metrobüs araçlarından daha uzun ve daha çok yolcu kapasitesine sahip olan otobüslerden 100'ü tek körüklü 21 metre uzunluğunda ve 201 yolcu kapasitesinde olacak. 60 tanesi ise çift körüklü, 25 metre uzunluğunda ve 281 yolcu kapasiteli olacak. Alınacak olan yeni metrobüslerin ise 2022 yılında hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

"BU DURUM HALKIMIZI MAĞDUR EDİYOR"

İmza töreninde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bugün, ortalama 10 yaşına gelmiş ve kilometresi de ortalama kilometresi de 1 milyon 150 bine dayanmış, hatta bazı araçlarımızın 1 milyon 700 bin kilometreye dayanmış bir durumda filoyla metrobüs hattında hizmet veriyoruz. Teknik olarak, metrobüs hattında 1 milyon kilometreyi aşmış otobüslerin burada çalışmaması ve yenilenmesi gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum. Teknik arkadaşlarımızın yorumu bu şekildedir. Bu durum zaman zaman halkımızı mağdur ediyor" dedi.

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"BU KENT HEPİMİZİN"

Konuşmasında 300 otobüs alımı için İBB meclisinde alınan borçlanma yetkisinin onayının bekletilmesini hatırlatan İmamoğlu" Adım atmak ve bu süreci hızlandırmak istedik. İBB Meclisi'nden 300 otobüsün alınmasıyla ilgili, yaklaşık 1 yıl önce, 90 milyon Euro'luk bir borçlanma yetkisi, oy birliğiyle geçti. Ne yazık ki, 9-10 aydır bu, Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor. Aksatılmaması, vatandaşlarımızın tüm güvenliklerinin en iyi şekilde sağlanabilmesi adına, hizmetin devamlılığı adına atılan her adımın siyaset üstü bir biçimde değerlendirilip kararların verilmesi gerekir. Siyasi çekişmeler uğruna, İstanbulluların sıkıntılarını giderebilecek bir takım uygulamalara ve kararlara engel olunmamalı. Sonuçta bu kent hepimizin. İstanbul bütün Türkiye'nin gözbebeği. Her doğru iş, hangi kurum, kuruluş, kişi tarafından yapılırsa yapılsın alkışlanmalı, gurur duyulmalıdır" diye konuştu.

OTOBÜSLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İmamoğlu alınacak olan otobüslerle ilgili bilgileri paylaştı. İmamoğlu, tek körüklü otobüs alımı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif 606 milyon 114 bin Türk Lirası. Çift körüklü otobüs alımı için ise 558 milyon lira ile firmaların teklif sunduğunu belirtti. İmamoğlu, "Yeni otobüslerin ilk partisi 2022 mart ayından itibaren metrobüs hattımıza servis vermeye başlayacak. Tüm otobüslerin yine aynı yıl içinde mayıs ayında tamamlanacak" dedi. İmza töreninin ardından otobüslere binen İmamoğlu yetkililerden bilgi aldı, metrobüsle kısa bir yolculuk yaptı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu metrobüs İstanbul
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