İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Altın piyasasında, en düşük 459 bin 750 lirayı, en yüksek ise 462 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 461 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 577 milyon 155 bin 141,09 lira, işlem miktarı ise 1.262,23 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 630 milyon 501 bin 440,47 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

AA



