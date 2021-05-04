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İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

04.05.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 477 bin 500 liraya yükseldi.

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Altın piyasasında, en düşük 474 bin 900 lirayı, en yüksek ise 479 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 477 bin 500 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN 480 LİRAYI GÖRDÜ

Gram altın 480,09 lirayı görürken çeyrek altın ise 768,76 lira oldu.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 139 milyon 618 bin 995,30 lira, işlem miktarı ise 293,87 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 177 milyon 12 bin 572,67 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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Kaynak: AA

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gram altın çeyrek altın
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