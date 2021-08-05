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İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

05.08.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını 3.325 liradan satılıyor.

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 497,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 494 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 497,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.325 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, para politikasındaki belirsizliklerle altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini kaydederek, makroekonomik veri akışının altının ons fiyatındaki gidişatta etkili olabileceğini bildirdi.

Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.

Analistler, altın yatırımcısının yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporunu beklediğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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