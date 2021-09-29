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İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

29.09.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını 3.315 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,37 üzerinde 494,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 494 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını da 3.315 liradan satılıyor.

ONS ALTIN YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.739 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemlerin risk algısını yükselterek altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemeyle altın fiyatlarının baskılandığını bildirdi.

Bugün, ABD, Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankası başkanlarının Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu'nda yapacakları konuşmaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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