İhtiyaç sahibine ödenecek 1000 TL yardımın yatırılacağı tarihler belli oldu

PTT tarafından yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren PTT şubelerinden ve ATM'lerden vatandaşlara ulaştırılacağını açıkladı.
Ödemeler doğum yılına göre yapılacak
Ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendi. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ihtiyaç ödemelerini alacak.
İş yerlerimizde yoğunluğun önüne geçebilmek amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki Yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlandı. Bu kapsamda PTT hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanların hesaplarına işsizlik ödemelerini 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak.
PTT'den yapılan açıklamada, "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.
İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlar kontrollü bir şekilde PTT şubelerine davet edilirken sosyal mesafe kuralına uygun olarak yaygın iş yerlerimizde bulunan gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerinizi sürdürülecek.
Ayrıca yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limitini 3 bin TL'ye yükseltildi.
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