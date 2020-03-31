FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İhtiyaç sahibine ödenecek 1000 TL yardımın yatırılacağı tarihler belli oldu

İhtiyaç sahibine ödenecek 1000 TL yardımın yatırılacağı tarihler belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2020 14:24 | Son Güncelleme

PTT, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren PTT şubelerinden ve ATM'lerden vatandaşlara ulaştıracağını açıkladı.

İhtiyaç sahibine ödenecek 1000 TL yardımın yatırılacağı tarihler belli oldu

PTT tarafından yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren PTT şubelerinden ve ATM'lerden vatandaşlara ulaştırılacağını açıkladı.

Ödemeler doğum yılına göre yapılacak

Ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendi. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ihtiyaç ödemelerini alacak.

İş yerlerimizde yoğunluğun önüne geçebilmek amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki Yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlandı. Bu kapsamda PTT hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanların hesaplarına işsizlik ödemelerini 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak.

PTT'den yapılan açıklamada, "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlar kontrollü bir şekilde PTT şubelerine davet edilirken sosyal mesafe kuralına uygun olarak yaygın iş yerlerimizde bulunan gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerinizi sürdürülecek.

Ayrıca yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limitini 3 bin TL'ye yükseltildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek?Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek?
Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım,

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Raporunu gören kabul etmedi! Cenaze hastaneye teslim edildi

Raporunu gören kabul etmedi! Cenaze hastaneye teslim edildi

Bakanlık duyurdu! Kamuya 6 bin 219 ilave atama

Bakanlık duyurdu! Kamuya 6 bin 219 ilave atama

Benzin ve motorine büyük indirim yolda

Benzin ve motorine büyük indirim yolda

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Merkez Bankası'ndan yeni tebbirler

Merkez Bankası'ndan yeni tebbirler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı: 6 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı: 6 ay ertelendi

Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek, ne kadar ödeme alınacak?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek?

Merkez Bankası'ndan koronavirüse karşı ilave tedbirler

Merkez Bankası'ndan yeni tebbirler

Sabancı Topluluğu, 150 bin tanı kiti ve Kovid-19 aşısı için 1,7 milyon lira bağışladı

Sabancı Topluluğu, 150 bin tanı kiti ve Kovid-19 aşısı için 1,7 milyon lira bağışladı

Koronavirüs günlerinde artan online alışverişte dikkat edilmesi gereken altın kurallar

Koronavirüs günlerinde artan online alışverişte dikkat edilmesi gereken altın kurallar

Evlenecek kadınlara devletten destek! Maaşın tam 24 katı...

Evlenecek kadınlara devletten destek! Maaşın tam 24 katı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.