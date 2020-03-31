İhtiyaç sahibine ödenecek 1000 TL yardımın yatırılacağı tarihler belli oldu

PTT tarafından yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren PTT şubelerinden ve ATM'lerden vatandaşlara ulaştırılacağını açıkladı.

Ödemeler doğum yılına göre yapılacak

Ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendi. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ihtiyaç ödemelerini alacak.

İş yerlerimizde yoğunluğun önüne geçebilmek amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki Yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlandı. Bu kapsamda PTT hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanların hesaplarına işsizlik ödemelerini 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak.