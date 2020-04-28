İşte koronovirüs salgının finans piyasalarına etkisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Dr. Öğr. Üyesi Emrah Doğan, dünya finans piyasalarına koronavirüs etkisini yorumladı. Koronavirüs salgınının üretimde büyük çapta daralmaya, borsalar ve döviz piyasalarında dalgalanmalara sebep olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Emrah Doğan, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının finansal piyasalar üzerinde yarattığı sorunlar, reel ekonomi üzerinde potansiyel bir yıkıcı etki yaratma riski taşıyor. Bu ise, tüm ekonomilerde makroekonomik sistemlerin aksamasını ve istikrarsızlıklara yol açarak yeni bir küresel kriz yaratma olasılığını artırdı” diye konuştu.

Kovid-19 pandemisinin finansal piyasalarda etkilerini, 2020 Mart ayında tüm dünya borsalarının çökmesiyle gösterdiğine vurgu yapan Doğan, “Örneğin, Dow Jones Endeksi 16 Mart 2020’de bir günde 2977 puanlık düşüşle tüm zamanların en büyük düşüşünü gerçekleştirmiştir. Kovid-19 pandemisinin yatırıcımlar üzerinde yaratmış olduğu belirsizlik ortamı, ABD başta olmak üzere, İngiltere (yüzde 37’lik düşüş), Alman (yüzde 33’lük düşüş), Brezilya (yüzde 48’lik düşüş), Polonya (yüzde 38’lik düşüş) ve Türkiye (yüzde 15’lik düşüş) borsalarında büyük değer kayıplarına neden olmuştur. Küresel çapta görülen bu değer kayıpları, başta ABD Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarının likidite sağlamaya yönelik uygulamaları ile dengelenmeye çalışılmıştır. Ancak, yatırımcıların geleceğe ilişkin belirsizlikleri sürmesi nedeniyle, borsaların pandemi öncesi seviyelerine bir süre daha ulaşamayacağı söylenebilir” şeklinde konuştu.