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İşte koronovirüs salgının finans piyasalarına etkisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.04.2020 16:27 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmadıkça, ekonomilerde ciddi sorunlar meydana getirme riskinin devam edeceğine dikkat çeken uzmanlar, “Salgın, finansal piyasalara etkilerini 2020 Mart ayında tüm dünya borsalarının çökmesiyle gösterdi” dedi.

İşte koronovirüs salgının finans piyasalarına etkisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Dr. Öğr. Üyesi Emrah Doğan, dünya finans piyasalarına koronavirüs etkisini yorumladı. Koronavirüs salgınının üretimde büyük çapta daralmaya, borsalar ve döviz piyasalarında dalgalanmalara sebep olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Emrah Doğan, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının finansal piyasalar üzerinde yarattığı sorunlar, reel ekonomi üzerinde potansiyel bir yıkıcı etki yaratma riski taşıyor. Bu ise, tüm ekonomilerde makroekonomik sistemlerin aksamasını ve istikrarsızlıklara yol açarak yeni bir küresel kriz yaratma olasılığını artırdı” diye konuştu.

Kovid-19 pandemisinin finansal piyasalarda etkilerini, 2020 Mart ayında tüm dünya borsalarının çökmesiyle gösterdiğine vurgu yapan Doğan, “Örneğin, Dow Jones Endeksi 16 Mart 2020’de bir günde 2977 puanlık düşüşle tüm zamanların en büyük düşüşünü gerçekleştirmiştir. Kovid-19 pandemisinin yatırıcımlar üzerinde yaratmış olduğu belirsizlik ortamı, ABD başta olmak üzere, İngiltere (yüzde 37’lik düşüş), Alman (yüzde 33’lük düşüş), Brezilya (yüzde 48’lik düşüş), Polonya (yüzde 38’lik düşüş) ve Türkiye (yüzde 15’lik düşüş) borsalarında büyük değer kayıplarına neden olmuştur. Küresel çapta görülen bu değer kayıpları, başta ABD Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarının likidite sağlamaya yönelik uygulamaları ile dengelenmeye çalışılmıştır. Ancak, yatırımcıların geleceğe ilişkin belirsizlikleri sürmesi nedeniyle, borsaların pandemi öncesi seviyelerine bir süre daha ulaşamayacağı söylenebilir” şeklinde konuştu.

“DÜNYADA EKONOMİK ÇÖKÜŞ RİSKİ SÜRECEK”

Salgının petrol piyasalarında da kendini gösterdiğini ifade eden Doğan şunları söyledi:

“2020 yılı Mart ayı başlarında petrol fiyatları 50 dolar seviyelerinde iken, salgının beraberinde getirdiği düşük talep sonucu petrol fiyatları 20 dolar seviyelerine kadar düştü. Düşük petrol fiyatları, özellikle ekonomisini ağırlıklı olarak petrolün oluşturduğu Rusya ve Katar, Azerbaycan, Suudi Arabistan gibi OPEC ülkelerinin ekonomilerini kırılgan hale getirdi. Bu bağlamda Kovid-19 salgını ile baş gösteren bu sürecin ne zaman kontrol edileceğinin bilinmemesi, bu ülkelerde petrol fiyatları kaynaklı bir ekonomik çöküş riskinin süreceği anlamına geliyor”

“EKONOMİK PANDEMİ OLMA POTANSİYELİ TAŞIYOR”

Koronavirüs salgınının aynı zamanda bir ekonomik pandemi olma potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Doğan, "Bu nedenle ülkelerin tüm yaşanan gelişmeler neticesinde parasal, mali ve finansal politikaların yardımıyla alacakları tedbirlerle, Kovid-19 pandemi etkisini hafifletmeleri gerekmektedir." dedi ve ekledi: "Pandeminin seyri kontrol altına alındığında ise ülkelerin, salgından dersler çıkararak istikrarlı, sürdürülebilir bir iyileşme sürecini hedeflemeleri büyük önem arz ediyor. Ancak böyle bir durumda “ekonomik pandeminin” aşılması ve yeni bir küresel krizin yaşanmasının önlenmesi mümkün görünmektedir.”

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19, finans, piyasa,

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