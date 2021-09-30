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İşte Reuters'ın eylül ayı enflasyon tahmini! Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

30.09.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reuters’ın 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette eylül ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 18.94 ila yüzde 20.90 arasında değişti. Aylık enflasyon tahminleri ise yüzde 0.71 ila yüzde 2.3 bandında yer aldı. Eylül anketinde ise yıl sonu beklentisi yüzde 17.83 seviyesine yükselmiş durumda. Öte yandan TÜİK, eylül ayı enflasyon verisini 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.

İşte Reuters'ın eylül ayı enflasyon tahmini! Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Gıda fiyatlarında yüksek seyrin devam etmesi ve TL’nin devam eden değer kaybı ile Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) eylül ayında yüzde 19.7’ye yükselmesi, aylık bazda ise yüzde 1.35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

AĞUSTOSTA YÜZDE 19.25’E YÜKSELMİŞTİ

Nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu mayısta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16.59’a düşmüştü. Ardından enflasyon, ağustos ayında yüzde 19.25’e yükselerek Merkez Bankası’nın (TCMB) o zamanki politika faizini aşmış ve Nisan 2019’dan beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Merkez Bankası ise ağustos ayında yüzde 16.76 seviyesinde, politika faizinin altında kalan çekirdek enflasyonun önemine dikkat çekmiş ve geçtiğimiz hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 olarak belirlemişti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusuyla başlayan faiz indirimi endişeleri, bu sene dolar karşısında yüzde 16 değer kaybeden TL’nin kayıplarını hızlandırmıştı.

Faiz indirimi sonrası ise TL kayıplarını artırmış; dolar/TL kuru tarihi rekor olan 8.8995 seviyesini görmüştü.

"KURDAKİ MEVCUT SEVİYE RİSKLERİ BESLİYOR"

Geçtiğimiz aylarda da enflasyonu yukarı iten gıda fiyatlarının ve su gibi bazı fiyat artışlarının eylülde de enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını belirten Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti;

“(Kurdaki) Mevcut seviyeler aslında zaten yukarı yönlü olan riskleri biraz daha besliyor. Kurda ekstra yukarı yönlü bir hareket olursa bu da çekirdek ve toplam enflasyonu fazladan etkiler tabii ki.”

“Yıllık çekirdek enflasyonda manşettekinin aksine bir miktar düşüş olabilir bu ay. Manşet enflasyon bir süre zaten mevcut küresel koşullar nedeniyle çekirdek enflasyon üzerinde devam edecek. Para politikasında birden bire çekirdek enflasyona yöneliyor olmamız şu şartlar altında enflasyonla mücadelede çok destekleyici bir resim çizmiyor.”

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 17.83

İstanbul’da eylülde su fiyatlarına yüzde 15.62 zam yapılmıştı.

Ekonomistler, enflasyonda yukarı yönlü riskleri ve artan üretici fiyatlarının gecikmeli yansımasını göz önüne alarak yılsonu TÜFE tahminlerini aralıksız her veri sonrası yukarı revize ediyor.

TL’de geçmiş dönem değer kayıplarının etkisi de birikimli olarak TÜFE’de hâlâ hissediliyor.

Ocak ayında yüzde 10.8 seviyesindeki beklentinin ağustos anketinde medyanı yüzde 16 seviyesinde oluşuyor. Eylül anketinde ise yıl sonu beklentisi yüzde 17.83 seviyesine yükselmiş durumda.

Tahminlerin aralığı ise 12 kurumun katılımı ile yüzde 16.40 ila yüzde 18.60 arasında değişiyor. Reuters anketindeki ekonomistlerin yıl sonu tahminlerinin tamamı TCMB’nin kısa süre önce yukarı güncellediği yüzde 14.1 tahmininin belirgin üzerinde bulunuyor.

KAVCIOĞLU ENFLASYONDA DÜŞÜŞ ÖNGÖRMÜŞTÜ

TCMB geçmiş aylarda enflasyonun üzerinde bir politika faizini uygulayacağını PPK açıklamalarına eklemiş olsa da enflasyon ağustosta bu seviyenin üstüne çıktığından beri bu cümle açıklamalardan çıkarılmıştı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu dün yaptığı konuşmada, dünyada enerji ve hizmet kalemleri başta olmak üzere dünyada geçici bir enflasyon yükselişi yaşandığını söyledi.

Kavcıoğlu, bu durumun normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla ortadan kalkacağını ve bunun Türkiye’de de enflasyonda düşüşe neden olacağını söyledi.

Kavcıoğlu, “Fiyatlama davranışlarının, normalleşme hız kazandıkça önümüzdeki dönemde yeniden salgın öncesi haline yakınsayacağını değerlendiriyoruz” dedi.

Piyasalar Erdoğan’ın son 2 yılda 3 başkanı görevden almış olması nedeniyle TCMB’nin faiz artırma kabiliyetini de sorguluyorlar.

TÜİK, eylül ayı enflasyon verisini 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB TÜFE
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