İşte Türkiye’nin yüzyıllık markaları

Akbank, Deloitte, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve Yüzyıllık Markalar Derneği’nin birlikte yürüttüğü 'Yüzyıllık Marka Olmak' araştırması tamamlandı. Türkiye’deki köklü 32 markayı kapsayan araştırma, asırlık marka olmanın sırlarına ışık tutuyor. Araştırmadan yola çıkılarak hazırlanan ‘Yüzyıllık Marka Olmak’ adlı kılavuz kitapta 32 markanın son kuşak temsilcileri ve üst yöneticileri ile yapılan görüşmelere yer veriliyor. Yüzyıllık marka olmayı anlatan marka temsilcilerinin en fazla üzerinde durdukları kavramlar; itibar ve güven ilişkisi olarak öne çıkıyor.

MARKA DENİLİNCE İLK AKLA GELEN: İTİBAR

Araştırma, marka kavramının, köklü markalar nezdinde nasıl geliştiğini göstermesinin yanı sıra günümüz ile gelecek arasında önemli bir köprü de kuruyor. Çalışmaya katılan markaların yüzde 80’ini aile şirketleri oluşturuyor ve bu şirketler ağırlıklı olarak 4’üncü ve 5’inci nesil tarafından temsil ediliyor. 32 markanın son kuşak temsilcileri ve üst düzey yöneticileri ile yapılan derinlemesine görüşmelerde “marka” kavramının en çok itibar ile ilişkilendirildiği, itibar ve güven ilişkisine dikkat çekilerek güven ilişkisinin tüm paydaşlar nezdinde önemli olduğunun vurgulandığı görülüyor.

"BİR ASIRLIK DENEYİMLER"

Aile şirketlerinin ülke ekonomisi için çok önemli değerler olduğunun altını çizen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, sürdürülebilir kalkınmaya katkılarını desteklemek için pek çok çalışma yaptıklarını belirterek şu açıklamada bulundu: “Sabancı Üniversitesi, EDU ile birlikte 2014 yılından itibaren ‘Akbank Aile Şirketleri Akademisi’ programını başarıyla yürütüyoruz. Diğer taraftan 2016 yılında, aile şirketlerine 'ayakta kalma, sürdürülebilirlik’ gibi konularda kılavuzluk eden ‘Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Başarının Anahtarları’ raporumuzu yayınladık. Bu sene de Sabancı Üniversitesi, EDU, Deloitte ve Yüzyıllık Markalar Derneği ile iş birliğimiz kapsamında kurumsal dönüşüm sürecinde çok önemli olduğuna inandığımız marka konulu bir çalışma hazırladık. Osmanlı döneminde filizlenip, Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık eden aile şirketlerinin başarı ile yönettikleri marka olma süreçlerine ve tecrübelerine yer verdiğimiz “Yüzyıllık Marka Olmak” adlı bu ikinci araştırma raporumuzda bir asırlık deneyimleriyle markaları ele aldık. Araştırmadan yola çıkarak oluşturulan ve benzersiz kuruluş hikayelerini içeren ‘Yüzyıllık Marka Olmak’ kılavuz kitabının yeni girişimciler için de ilham verici bir çalışma olacağına inanıyoruz.”

"ARAŞTIRMA UZUN ÖMÜRLÜ BİR KILAVUZ NİTELİĞİNDE"

Deloitte Türkiye Ortağı ve Denetim Hizmetleri Lideri Ali Çiçekli, Yüzyıllık Markalar Derneği, Akbank ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ile Türkiye’nin değerleri haline gelmiş ve yüzyılı aşkın süredir faaliyet gösteren markaların uzun süreli başarılarını analiz ettiklerini söyledi. Çiçekli: “Yaptığımız bu çalışmada amacımız, köklü firmalarımızın neyi doğru yaparak nesiller boyu devam eden bir başarıya ulaştıklarını ortaya koymaktı. Günümüzde sürdürülebilirlik yükselen bir kavram. Aile şirketlerinin sağlıklı ve uzun ömürlü organizasyonlar hâline gelmesinin en önemli faktörlerinden biri başarılı markalaşma ve bu markayı korumak. Özellikle ülkemiz ekonomisinin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan aile şirketlerinin başarılarının arkasındaki nedenleri ortaya koyan “Yüzyıllık Marka Olmak” raporunun kalıcı olmak isteyen tüm şirketler için bir yol gösterici olacağına inanıyorum” dedi.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen araştırmayla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Ülkemizde kökleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzanan asırlık markaların bugüne kadar gelirken neler yaptıklarına ve nelere dikkat ettiklerine yönelik bu araştırmanın bulguları geçmişten bugüne sürdürülebilirlik için öğretici örnekler içermektedir. Başarılı markalaşmanın ve bunu koruyarak geliştirmenin stratejik önemini göz önüne aldığımızda, bu konuda nasıl başarı elde edilebileceğine dair tespitlerin, öngörülerin ve deneyimlerin aktarıldığı söz konusu araştırmada Yüzyıllık Markalar Derneği, Deloitte ve Akbank ile paydaş olarak yer almaktan memnuniyet duyduk. Kendilerine ve araştırmaya katılan ülkemizin yüzyıllık markalarına katkılarından ötürü teşekkür eder, raporunun markalaşma yolunda ilerleyen kurumlarımıza gelişim yolculuklarında yararlanabilecekleri bir rehber olacağını umarız.”

Yüzyıllık Markalar Derneği olarak Akbank, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve Deloitte iş birliği ile ‘Yüzyıllık Marka Olmak’ konulu araştırmanın paydaşı olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Yüzyıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer ise: “Kurumlar ve markaların temel işlevlerinden birisi topluma ve paydaşlarına değer katmak, değer yaratan dinamikleri üretmektir. Kurumları, markaları, değerleri oluşturmak ve geliştirmek emek, zaman, sabır, inanç, her koşulda çalışma kararlılığına dayalı devamlılık ile sağlanabilir. İçinde bulunduğumuz dönemde bilgi başta olmak üzere, içinde itibarı barındıran deneyimin öneminin arttığını görüyoruz. Bu rapor ülkemizdeki köklü yüzyıllık markaların yaşattığı ve geliştirdiği değerleri gelecek nesillere aktarmak ve ilham olmak için çalışan Yüzyıllık Markalar Derneği’nin üyelerinin, başta marka hikayeleri olmak üzere kararları, öncelikleri, değerleri, marka özü gibi birçok konuda kıymetli ipuçlarını ihtiva etmektedir. Geçmiş, bugün ve gelecek bağını kurmaya katkı sağlayan çalışmalarımızı farklı araştırmalar ve projeler ile geliştirmeye, içerik üretmeye devam edeceğiz” dedi.

İşte Araştırmaya Katılan Türkiye’nin Yüzyıllık Markaları:

Ali Muhiddin Hacı Bekir

Apikoğlu

Apraham

Arkas Holding

Beyaz Fırın

Bilol Tekstil

Cemilzade

Çift Geyik Karaca

Davut Selim

Deriş

Elit Çikolata

Emgen Optik

Eyüp Sabri Tuncer

Hafız Mustafa 1864

Hamamcıoğlu Müesseseleri

İlancılık Reklam Ajansı

Karaköy Güllüoğlu

Kifidis

Komili

Konyalı Lokantası

KOSKA Helvacısı, Mahir Gıda

KOSKA Helva, Merter Gıda

Mecit Çetinkaya

Meyer Objects

Pandeli Lokantası

Petek Saraciye

Saffet Abdullah Güllaçları

1920 Sultanahmet Köftecisi

Splendid Palas

Tevfik Aydın Saat

Vakıf Taşdelen

Vefa Bozacısı

