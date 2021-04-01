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İşte Yusufeli Barajı'nın son hali!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2021 09:59 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye’nin en yüksek dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın son halini paylaştı.

İşte Yusufeli Barajı'nın son hali!

Artvin’de yapımı devam eden Yusufeli Barajı 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. 275 metre yüksekliğine ulaşan Yusufeli Barajı ve HES projesi gövde beton çalışmalarında sona gelindi. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, son hali Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

YUSUFELİ BARAJI'NIN SON HALİ

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak.

yusufeli barajı

Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı. 2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 4 milyon metreküp seviyesine ulaşırken bu alanda bir rekora daha imza atıldı.
Kurulu gücü 558 MW olup olan Yusufeli Barajının, yıllık enerji üretimi 1 milyar 900 milyon kWh/yıl olacağı planlanıyor.

yusufeli barajı

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

(İHA)

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