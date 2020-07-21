İsteğe bağlı sigortayla ilgili önemli gelişme! Daha yüksek emekli maaşı almak için...

Sigortasız çalışan veya SGK üzerinden emeklilik hakkı olmayan vatandaşlar isteğe bağlı sigortaya başvurarak emekli olabilir. Bu sayede SGK'nin sunduğu diğer hizmetlerden de yararlanabilirsiniz. Daha önce SGK'li olarak çalışan ancak iş kazası, malullük vb. nedenlerle işten ayrılan vatandaşlar da kalan primlerini bu yolla ödeyebilir. Prim ödemelerini ise belirlenen taban ve tavan fiyatları aşmamak şartıyla istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Prim ödemelerini istediğiniz zaman başlatabilir, sonlandırabilir ya da dondurabilirsiniz. Yüksek prim ödemenin özellikle emeklilikte sizin için avantajları olacaktır.

Kendi işini kuran ya da serbest çalışan vatandaşlar, isteğe bağlı sigorta kaydı yaptırarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetlerinden yararlanabilir. Özellikle ev hanımlarının başvurduğu isteğe bağlı sigorta kapsamında primlerinizi düzenli olarak öderseniz yaşınız geldiğinde emekli olabilirsiniz. Peki, yüksek prim ödemek ne işe yarar?

En düşük prime dayalı esas kazanç miktarı 2943 TL'dir. İsteğe bağlı sigorta prim tutarıysa bu miktarın yüzde 32'si olarak hesaplanır. Dolayısıyla 2020 yılı için isteğe bağlı sigorta kapsamına ödenecek en düşük prim tutarı 941.76 TL'dir. En yüksek prim ödemesi ise 7063.2 TL olarak hesaplandı. Primlerinizi düzenli öderseniz yüzde 5'lik bir indirim kazanırsınız ve ödemeniz gereken en düşük miktar 824.04 TL'ye düşer. Önemli noktalardan biri prim ödemelerinizi düzenli olarak yapmanızdır, arada boşluklar olursa geriye dönük toplu ödeme hakkınız olmadığı için mağdur olabilirsiniz.

-Herhangi bir kurumda sigortalı olarak çalışmamak ve Ziraat Odası'nda çiftçilik kaydının olmaması

-Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında kaydınız yapıldıysa en az 4500 gün prim ödemelisiniz.

-Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan vatandaşlar emekli olmak için en az 60 yaşını doldurmalı ve 25 yıllık sigorta süresini tamamlamalıdır.

-1 Mayıs 2008 sonrasında sigorta başlangıcı yapılan vatandaşlar ise en az 5400 gün prim ödemeli ve emekli olmak için 63 yaşını tamamlamalıdır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ YÜKSEK ÖDENİRSE NE OLUR?

İsteğe bağlı sigorta size 4B yani BAĞ-KUR emeklilerinin haklarını sunar. Buna bağlı olarak 4A yani SSK'lilerden daha az emekli maaşı alırsınız. Ancak prime esas kazancınızı yüksek gösterir ve prim ödemelerinizi de yüksek miktarlarda yaparsanız çok daha iyi bir emekli ikramiyesi ve maaşına sahip olursunuz.



