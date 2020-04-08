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İşten ayrılanlar dikkat! İşte tazminat hakkınız ile alakalı tüm detaylar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kişinin isteği olmaksızın kendi kusuru dışında işten çıkarılması durumunda işveren tazminat ödemek zorundadır. Kişinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde işveren tazminat ödemek zorunda değildir. Ancak yeni uygulanmaya başlayan sistemle birlikte çalışanlar, bazı istisnai durumlarda istifa etmelerine rağmen tazminat alabilir. Peki iş yerinden tazminat alma şartları nelerdir?

İşten ayrılanlar dikkat! İşte tazminat hakkınız ile alakalı tüm detaylar!

Kişinin hizmet akdi, çalışanın isteği dışında kurum tarafından feshedilirse, işveren kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak yeni tazminat sistemiyle, çalışanın istifa etmesi halinde de tazminat alabileceği duyuruldu. Binlerce çalışanın merak ettiği tazminat konusunu sizler için araştırdık.

HANGİ KOŞULLARDA İŞ YERİNDEN TAZMİNAT ALINIR?

Kurum yöneticileri ve kurum çalışanları arasında kazan kazan ilişkisi vardır. Çalışanın isteği iş hayatını en yüksek karla sonlandırmak iken, kurumun hedefi en düşük maliyetle en yüksek performansı almaktır. Bazı durumlarda işveren ve çalışanın çıkarları uyuşmazsa hizmet akdine son verilebilir. İşin sonlanması durumunda her çalışan harcadığı emeğin ve zamanın maddi karşılığını almak ister. Çalışana verilen kıdem ve ihbar tazminatı ekonomik güvence sağlarken, kişiye işsiz kaldığı dönemde zaman kazandırır. İşveren tarafından iş sözleşmesine son verilen ya da kendi isteği ile ayrılmayı düşünen özel sektör çalışanları nasıl tazminat alacaklarını araştırıyor. Peki hangi koşullarda iş yerinden tazminat alınır?

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Kıdem tazminatı alabilmek için ilk ve en önemli koşul, kurumdaki çalışma süresini bir yıla tamamlamaktır. Bir yıldan daha az süre çalışan işçiler, hangi sebepten işten çıktıklarına bakılmaksızın kıdem tazminatı alamaz. Ancak bu şart, bir yılı tamamladıktan sonra işten ayrılan her çalışanın tazminat alabileceği anlamına gelmez. Bir yıl ve bir yıldan daha fazla süreyle aynı işverene bağlı çalışan işçilerin tazminat alabilmesi, imzalanan iş sözleşmesinin feshedilme nedenine bağlıdır. İşten çıkış nedeni kanunda belirtilen nedenlerden biriyle örtüştüğü durumda çalışan kıdem tazminatı alabilir.

Bir yıllık süreyi dolduran ve kendi isteğiyle işten ayrılan işçiler bazı durumlarda tazminat alma hakkına sahiptir. Kişi emekliliğe hak kazandığında, erkekler için askerlik dönemi geldiğinde, kadınlar için evlilik gibi belirlenen istisnai durumlarda, çalışan kıdem tazminatı alabilir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı iş akdinin fesih tarihindeki brüt ücret ile işçinin çalıştığı yıl sayısının çarpımı ile hesaplanır. Brüt ücret hesaplaması yaparken işçinin tüm yan hakları ve maddi menfaatleri dahil edilmelidir. Hesaplamadaki ücret, giydirilmiş bir brüt ücret olmalıdır.

İHBAR TAZMİNATI NEDİR? NASIL ALINIR?

İş akdi işveren tarafından tek taraflı olarak sonlandırılırsa, sonlandırılmadan önce karşı tarafa bildirimde bulunması gereken bir ihbar süresi vardır. İhbar süresi, işçinin çalışma yılına göre artış gösterir. Eğer işveren bildirilen süreye riayet etmezse, çalışan kıdeme göre artan bir oranda ihbar tazminatı almaya hak kazanır.

-Çalışan, kurumdaki 6 ayını tamamlamamışsa 2 hafta,

  • Çalışan, kurumda 6 aydan 18 aya kadar olan süreyi tamamlamışsa 4 hafta
  • Çalışan, kurumda 18 aydan 36 aya kadar olan süreyi tamamlamışsa 6 hafta
  • Çalışan, kurumda 3 yıldan daha fazla çalışmışsa 8 hafta ihbar süresi tanınır.

KIDEM TAZMİNATI FONU NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı 2019-2023 Kalkınma Planı düzenlemesinde kıdem tazminatı fonu değişikliği çalışanların merak ettiği konu haline geldi. Kıdem tazminatı fonuna göre; çalışanların adına bir hesap açılarak işveren her ay hak edilen tazminat tutarını yatıracak. Son derece şeffaf olan bu sistem, birikim ve yatırım aracı olarak değerlendirilebilir.

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