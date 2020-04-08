İşten ayrılanlar dikkat! İşte tazminat hakkınız ile alakalı tüm detaylar!

Kişinin hizmet akdi, çalışanın isteği dışında kurum tarafından feshedilirse, işveren kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak yeni tazminat sistemiyle, çalışanın istifa etmesi halinde de tazminat alabileceği duyuruldu. Binlerce çalışanın merak ettiği tazminat konusunu sizler için araştırdık. HANGİ KOŞULLARDA İŞ YERİNDEN TAZMİNAT ALINIR? Kurum yöneticileri ve kurum çalışanları arasında kazan kazan ilişkisi vardır. Çalışanın isteği iş hayatını en yüksek karla sonlandırmak iken, kurumun hedefi en düşük maliyetle en yüksek performansı almaktır. Bazı durumlarda işveren ve çalışanın çıkarları uyuşmazsa hizmet akdine son verilebilir. İşin sonlanması durumunda her çalışan harcadığı emeğin ve zamanın maddi karşılığını almak ister. Çalışana verilen kıdem ve ihbar tazminatı ekonomik güvence sağlarken, kişiye işsiz kaldığı dönemde zaman kazandırır. İşveren tarafından iş sözleşmesine son verilen ya da kendi isteği ile ayrılmayı düşünen özel sektör çalışanları nasıl tazminat alacaklarını araştırıyor. Peki hangi koşullarda iş yerinden tazminat alınır?

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR? Kıdem tazminatı alabilmek için ilk ve en önemli koşul, kurumdaki çalışma süresini bir yıla tamamlamaktır. Bir yıldan daha az süre çalışan işçiler, hangi sebepten işten çıktıklarına bakılmaksızın kıdem tazminatı alamaz. Ancak bu şart, bir yılı tamamladıktan sonra işten ayrılan her çalışanın tazminat alabileceği anlamına gelmez. Bir yıl ve bir yıldan daha fazla süreyle aynı işverene bağlı çalışan işçilerin tazminat alabilmesi, imzalanan iş sözleşmesinin feshedilme nedenine bağlıdır. İşten çıkış nedeni kanunda belirtilen nedenlerden biriyle örtüştüğü durumda çalışan kıdem tazminatı alabilir. Bir yıllık süreyi dolduran ve kendi isteğiyle işten ayrılan işçiler bazı durumlarda tazminat alma hakkına sahiptir. Kişi emekliliğe hak kazandığında, erkekler için askerlik dönemi geldiğinde, kadınlar için evlilik gibi belirlenen istisnai durumlarda, çalışan kıdem tazminatı alabilir. KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? Kıdem tazminatı iş akdinin fesih tarihindeki brüt ücret ile işçinin çalıştığı yıl sayısının çarpımı ile hesaplanır. Brüt ücret hesaplaması yaparken işçinin tüm yan hakları ve maddi menfaatleri dahil edilmelidir. Hesaplamadaki ücret, giydirilmiş bir brüt ücret olmalıdır.