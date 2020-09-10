İşten ayrılanlar ve aileleri ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor mu? Bu detay çok önemli...

Sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmek, salgın hastalıklar, artan yaşam süresi ve yaşlılık süreci gibi nedenlerden dolayı yalnızca ülkemizde değil; tüm dünyada giderek daha da önemli bir hal alıyor. Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı gibi farklı sigorta türlerine kayıtlı olarak çalışanlar ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Ancak bu süreç işten ayrıldıktan sonra nasıl işliyor? Kişinin kendisi sağlık hizmetlerinden yine ücretsiz olarak yararlanabiliyor mu ya da eşlerin ve çocukların durumu ne oluyor? Tüm bu soruların cevaplarını öğrenmek için yazının devamına göz atmanız yeterli.
ÖNCELİKLE İŞTEN AYRILAN BİRİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANABİLİYOR MU?
Bu sorunun cevabı belirli bir prosedür dahilinde "Evet". Yani kişi kendi isteğiyle işten çıkmış olsa dahi geçici bir süre sağlık ve eczane hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Örneğin; kişi işten çıktığı tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 90 gün sigorta primi ödemesine sahipse 100 gün boyunca sağlık hizmetleri için herhangi bir ücret ödemiyor. Ancak son bir yıl içinde toplam 90 gün prim ödenmemişse kişinin ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği süre 10 güne kadar düşüyor.
PEKİ İŞTEN AYRILAN KİŞİNİN EŞİ VE ÇOCUKLARI İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında işten ayrılan kişinin bakmakla yükümlü olduğu bir eşi ya da çocukları varsa onlar da ilgili süreçte sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Ücretsiz sağlık hizmetlerinde eş için herhangi bir özel kriter söz konusu olmasa dahi çocuklarda eğitim ve yaş durumlarına bağlı olarak değişiklikler yaşanabiliyor. Örneğin; lise mezunu çocuklar 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim mezunu olan çocuklar ise 25 yaşına kadar mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl boyunca ilgili hizmetleri ücretsiz olarak alabiliyor.
İŞTEN AYRILAN KİŞİLER ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ ALMAYA DEVAM EDEBİLİRLER Mİ?
Diyelim ki işten ayrıldınız ve 90 gün prim ödemesi kriterine uyduğunuz için 100 gün boyunca doktor ve eczane hizmetlerinden siz, eşiniz ve çocuklarınız ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Ancak 100 günün ardından hala herhangi bir işe girmediğinizde temel sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeniz için GSS (Genel Sağlık Sigortası) borçlarınızı ödemiş ve ödüyor olmanız gerekiyor. Aksi takdirde sağlık hizmetlerinden yalnızca ücret karşılığında yararlanabiliyorsunuz. Eşinizin ve çocuklarınızın size bağlı olarak ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeleri için de herhangi bir sigorta türüne kayıtlı olmamaları gerektiğini unutmamalısınız.
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