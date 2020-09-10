İşten ayrılanlar ve aileleri ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor mu? Bu detay çok önemli...

Sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmek, salgın hastalıklar, artan yaşam süresi ve yaşlılık süreci gibi nedenlerden dolayı yalnızca ülkemizde değil; tüm dünyada giderek daha da önemli bir hal alıyor. Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı gibi farklı sigorta türlerine kayıtlı olarak çalışanlar ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Ancak bu süreç işten ayrıldıktan sonra nasıl işliyor? Kişinin kendisi sağlık hizmetlerinden yine ücretsiz olarak yararlanabiliyor mu ya da eşlerin ve çocukların durumu ne oluyor? Tüm bu soruların cevaplarını öğrenmek için yazının devamına göz atmanız yeterli.

ÖNCELİKLE İŞTEN AYRILAN BİRİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANABİLİYOR MU?

Bu sorunun cevabı belirli bir prosedür dahilinde "Evet". Yani kişi kendi isteğiyle işten çıkmış olsa dahi geçici bir süre sağlık ve eczane hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Örneğin; kişi işten çıktığı tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 90 gün sigorta primi ödemesine sahipse 100 gün boyunca sağlık hizmetleri için herhangi bir ücret ödemiyor. Ancak son bir yıl içinde toplam 90 gün prim ödenmemişse kişinin ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği süre 10 güne kadar düşüyor.