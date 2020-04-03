İşten ayrılanlar yıllık 6730 TL'ye kadar ödeme alabilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan vatandaşların araştırdığı konuların başında kıdem tazminatı gelir. İş dünyasında işçiyi güvence altına almak için konulan haklardan biri olan kıdem tazminatı güvence niteliğindedir. Sigortalı çalışanların işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Kıdem tazminatı, sigortalı olarak çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığı olarak verilen toplu ücreti ifade eder. Türkiye'de kıdem tazminatı ilk kez 1936 yılında yasalaştırılan önemli bir adımdır. Genel hatlarıyla bir iş yerinde en az 1 yıldır çalışan işçi, belirlenen şartlara uyması halinde işten ayrılırken toplu ödeme alabilir. Peki iş yerinden tazminat alma şartları nelerdir? Kimler kıdem tazminatı hakkından yararlanabilir? İşte, iş yerinden tazminat alarak ayrılmaya dair merak bütün detaylar... KIDEM TAZMİNATININ ŞARTLARI NELERDİR? 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde vatandaşların iş yerinden tazminat alma hakları ve şartları belirlenmiştir.

İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık gibi nedenler dışında iş akdinin feshedilmesi ya da sonlandırılması gerekir. İşçi tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık ve iş yerindeki işin durması nedenleriyle iş akdinin feshedilmesi ya da sonlandırılması şarttır. Erkek işçilerin askerlik nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalması halinde tazminat hakkı devreye girer.

Kadın işçilerin evlilik durumunun gündeme gelmesi halinde işten ayrılma durumunda tazminat hakkının kapısı aralanır. Emekli olup çalışanların işten ayrılması durumunda da tazminat alınmasının önü açılmıştır. 9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını tamamlayıp emekliliği hak etmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumundan yazı alarak işten ayrılmaları gerekir.

Kişinin iş hayatı sırasında hastalık ya da rahatsızlık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 kaybın tescillenmesi ile birlikte malulen emeklilik halinde tazminat konusu geçerli olur.