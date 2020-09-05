FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını döneminde uygulamaya alınan işten çıkarma yasağı konusunda güncel bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla işten çıkarma yasağı uzatıldı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...

İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek sorusu vatandaşların gündemdeki cevap aradığı konularında başında geliyor. Uzun süredir işten çıkarma yasağı uzatıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyordu. İş Kanununa 16 Nisan 2020’de eklenen geçici maddeyle iş ya da hizmet sözleşmelerinin; iş ya da hizmet sözleşmelerindeki sürenin sona ermesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller yaşanması, iş yeri faaliyetinin sonlanması ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilmesi yasaklandı. Bu karar ile işten çıkarma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Yasak Cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı? Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte tüm merak edilenler...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Vatandaşlar arasında uzun süredir işten çıkarma ne zamana kadar uzatıldı sorusuna yanıt aranıyordu. Bir yandan yasağın kalkma ihtimali de konuşulmaya başlanmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Kararı ile yasak uzatıldı. Şimdi, 2020 işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor sorusuna cevap aranıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenlerin 3 aylık süreyle çalışanlarının işten çıkarma yasakları 17 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatıldı.

İş Kanununa 16 Nisan 2020’de eklenmiş olan geçici maddeyle iş ya da hizmet sözleşmelerinin, iş yeri faaliyetlerinin sonlanması, işin sona ermesi hali, iş ya da hizmet sözleşmelerindeki sürenin sona ermesi ve ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 3 ay süre ile işverenlerce feshedilmesi yasaklandı.

İşverenlere, çalışanlarının 3 ay süre ile ücretsiz izne ayırma olanağı sunan geçici maddede, Cumhurbaşkanının süreleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar her defa en az üçer aylık süreler halinde uzatması yetkisi verildi. Uygulama daha önce 17 Ağustos itibarıyla geçerli olacak şekilde 1 aylığına uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağı ne zaman son bulacak sorusuna yanıt alan vatandaşlar kısa çalışma ödeneğiyle ilgili gelişmeleri de merak ediyor.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Selçuk; Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Cumhurbaşkanı Kararıyla İş Kanunu uyarınca işverenlerin çalışanlarının işten çıkarma yasaklarının 17 Eylül 2020 itibarıyla 2 ay daha uzatılmasıyla alakalı olarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk; normalleşme süreci içerisinde istihdamın korunması için Sosyal Koruma Kalkanı ile işveren ve çalışanların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri ile 2 ay daha uzatıldığını vurguladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

31 Ağustos’ta sona erecek olan kısa çalışma ödeneği hafta başında 2 ay süreyle bir kez daha uzatılmıştı. Şimdi vatandaşlar tarafından kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020 tarihinde başlamış olan uygulama 31 Ekim tarihine dek devam edecek. Kararların koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan işsizlik artışının frenlenmesine yardımcı olduğu düşünülüyor.

TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre; mayıs ayındaki işsizlik oranı geçtiğimiz senenin aynı ayındaki işsizlik oranına göre 0.1 puanlık bir artış gösterdi ve %12.9 seviyesinde oldu. Açıklanan resmi veriler doğrultusunda koronavirüs tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı mart ayında 3 milyon 971 bin işsiz vardı. Mayıs ayına gelindiğinde ise bu rakam 3 milyon 826 bin şeklinde açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGalatasaraylı Diagne uslanmıyorGalatasaraylı Diagne uslanmıyor
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Uzmanlardan önemli altın yorumu!Uzmanlardan önemli altın yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
Sağlık çalışanlarına müjdeli haber!
Sağlık çalışanlarına müjdeli haber!
İkinci el otomobil satışlarında yeni düzeleme!
İkinci el otomobil satışlarında yeni düzeleme!
Günde 2 saat çalışıyorlar! Ayda 15 bin lira cepte
Günde 2 saat çalışıyorlar! Ayda 15 bin lira cepte
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte fiyatlarda durum
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte fiyatlarda durum
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Altının yükselişi devam ediyor!
Altının yükselişi devam ediyor!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü analistten altın yorumu! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Kiracılara 960 TL kira yardımı! E-devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Kiracılara 960 TL destek! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Bakan Selçuk duyurdu! 27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılamayacak! Ek ödeme müjdesini Bakan Koca duyurdu
Sağlık çalışanlarına müjdeli haber!
Yargıtay'dan borçlu belediyelere kötü haber
Yargıtay'dan borçlu belediyelere kötü haber
Ailecek günde iki saat mesai yapıyorlar! Ayda 15 bin lira kazanıyorlar
Günde 2 saat çalışıyorlar! Ayda 15 bin lira cepte

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.