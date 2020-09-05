İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek sorusu vatandaşların gündemdeki cevap aradığı konularında başında geliyor. Uzun süredir işten çıkarma yasağı uzatıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyordu. İş Kanununa 16 Nisan 2020’de eklenen geçici maddeyle iş ya da hizmet sözleşmelerinin; iş ya da hizmet sözleşmelerindeki sürenin sona ermesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller yaşanması, iş yeri faaliyetinin sonlanması ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilmesi yasaklandı. Bu karar ile işten çıkarma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Yasak Cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı? Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte tüm merak edilenler... İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI? Vatandaşlar arasında uzun süredir işten çıkarma ne zamana kadar uzatıldı sorusuna yanıt aranıyordu. Bir yandan yasağın kalkma ihtimali de konuşulmaya başlanmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Kararı ile yasak uzatıldı. Şimdi, 2020 işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor sorusuna cevap aranıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenlerin 3 aylık süreyle çalışanlarının işten çıkarma yasakları 17 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatıldı.

İş Kanununa 16 Nisan 2020’de eklenmiş olan geçici maddeyle iş ya da hizmet sözleşmelerinin, iş yeri faaliyetlerinin sonlanması, işin sona ermesi hali, iş ya da hizmet sözleşmelerindeki sürenin sona ermesi ve ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 3 ay süre ile işverenlerce feshedilmesi yasaklandı. İşverenlere, çalışanlarının 3 ay süre ile ücretsiz izne ayırma olanağı sunan geçici maddede, Cumhurbaşkanının süreleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar her defa en az üçer aylık süreler halinde uzatması yetkisi verildi. Uygulama daha önce 17 Ağustos itibarıyla geçerli olacak şekilde 1 aylığına uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağı ne zaman son bulacak sorusuna yanıt alan vatandaşlar kısa çalışma ödeneğiyle ilgili gelişmeleri de merak ediyor. BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Selçuk; Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Cumhurbaşkanı Kararıyla İş Kanunu uyarınca işverenlerin çalışanlarının işten çıkarma yasaklarının 17 Eylül 2020 itibarıyla 2 ay daha uzatılmasıyla alakalı olarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk; normalleşme süreci içerisinde istihdamın korunması için Sosyal Koruma Kalkanı ile işveren ve çalışanların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri ile 2 ay daha uzatıldığını vurguladı.