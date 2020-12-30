İşten çıkarma yasağı son durum 2021... İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi!

Son dakika haberine göre koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağı süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla birlikte, normalleşme öncesi çalışmalar tekrar uzatılmaya başlandı. Bunlardan birisi de işten çıkarma yasağı oldu. Pandemi sürecinde çalışanların mağdur olmaması adına için uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı mı sorusu uzun süredir merak ediliyor. Koronavirüs ile mücadele sürecinde sigortalı çalışanların mağduriyet yaşamaması adına uygulamaya sokulan yasakla alakalı bugün bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, işten çıkarma yasağının bitiş tarihi tekrar güncellendi. Son olarak Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı son durum ve 30 Aralık 2021 Resmi Gazete'de yayımlanan işten çıkarma yasağı detayı!

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

İşten çıkarma yasağına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de de yayımlandı. Uzun zamandır devam eden işten çıkarma yasakları geçtiğimiz aylarda uzatılmıştı. Birçok vatandaş işten çıkarma yasağının bitiş tarihi olarak 17 Ocak 2021 tarihini görüyordu. İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı merak eden vatandaşlara Kısa Çalışma Ödeneği sürenin 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirtelim. Kısa Çalışma Ödeneği ile paralel olarak uzatılan işten çıkarma yasağının da uzatılması gündeme geldi.. Vatandaşlar tarafından işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor konusunda yapılan güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin sürelerinin 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay daha uzatıldığı açıklandı.