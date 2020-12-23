Kısa çalışma ödeneği alan işçi tam zamanlı çalıştırılabilir mi?

Koronavirüs salgınından sonra verilen kısa çalışma ödeneği ile ilgili vatandaşlardan bazı şikayetler gelmeye başladı. Habertürk'te yer alan habere göre, kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde aynı zamanda da tam zamanlı çalışan vatandaşlar bu durumu şikayet etti. Kısa çalışma ödeneği alan kişiler tam zamanlı çalışabilir mi, çalışırsa ne olur?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN KİŞİLER TAM ZAMANLI ÇALIŞABİLİR Mİ?

Kısa çalışma ödeneği verilmeye başlandıktan sonra iş yerlerinin denetlenmesi sonraya bırakıldı. Kısa çalışma ödeneği alan iş yerlerinin, fiilen çalışıp çalışmadığı maalesef denetlenemiyor. Fiilen tam zamanlı çalışan vatandaşlar, kısa çalışma ödeneği aldıklarına dair şikayet etmeye başladı. Kısa çalışma ödeneği alıp tam zamanlı çalışan işçiler, hem sigorta primlerini eksik alacaklar hem de emeklilik süresi uzayacak. Habertürk’te yer alan habere göre bir kişi, kısa çalışma ödeneği aldığı halde tam zamanlı çalışan eşinin durumunun ne olacağını, ususüzlüğü nasıl şikayet edebileceğini araştırdığını belirtti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VEREN AMA TAM ZAMANLI ÇALIŞTIRAN İŞ VEREN ŞİKAYETİ

Vatandaşlar kısa çalışma ödeneği aldığı halde tam zamanlı çalıştıran işverenlerin denetimlerinin yapılmamasından şikayetçi. Bu şekilde usulsüzlük yapan iş yerlerinde çalışanlar, kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı kaybetmeden nasıl işten ayrılması gerektiğini araştırıyor. Bir dönem kısa çalışma ödeneği alıp, ardından tam zamanlı çalışmaya devam eden iş yerleri kısmı süreli kısa çalışma yapmış oluyor. Bu durumda kişiye, kısa çalışmadaki süreye karşılık işsizlik sigortası fonundan ödeme yapılır. İşveren de fiilen çalışılan sürenin ücretini öder. Fiilen çalışılan süreye karşılık da işverence net ücretin 3’te 2’lik kısmı ödenir. Bu durumda işverenin çalışan kişinin çalıştığı günlerinin sigorta pirimini de yatırması zorunludur. Çalışanlar SGK kayıtlarını e-Devlet üzerinden ulaşarak inceleyebilir. Eğer çalışanın çalışma saatleri 3’te 1 oranında düştü ise ayda 20 günden fazla sigorta priminin yatırılması gerekir.