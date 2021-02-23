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İşten çıkarma yasağı uzatıldı 2021: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.02.2021 08:52 | Son Güncelleme

İşten çıkarma yasağı son dakika gelen haberlere göre mart ayı sonuna kadar son kez uzatıldı. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte son kez uzatıldı. Pandemi döneminde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı güncel durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı" sorusu araştırılıyor. İşte işten çıkarma yasağının bitiş tarihi!

İşten çıkarma yasağı uzatıldı 2021: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi nedir?

Son dakika işten çıkarma yasağı uzatıldı... Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi mart ayı sonunda bitiyor. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de mart ayı sonuna kadar uzatıldı. Kademeli normalleşme sürecine geçişle ilgili dün akşam Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısa Çalışma Ödeği ile paralel olarak işten çıkarma yasağının da mart ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi olarak mart ayı sonu belirlendi. Haberin ardından işten çıkarma yasağı uzatıldı mı sorusu gündem oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika işten çıkarma yasağı açıklaması...

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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Son dakika haberine göre koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağı süresi mart ayı sonunda bitecek şekilde son kez uzatıldı. Koronavirüs aşısının hızla yapılmasıyla birlikte, kademeli normalleşme öncesi çalışmalar tekrar uzatılmaya başlandı. Bunlardan birisi de işten çıkarma yasağı oldu. Pandemi sürecinde çalışanların mağdur olmaması adına için uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı mı sorusu uzun süredir merak ediliyordu. Koronavirüs ile mücadele sürecinde sigortalı çalışanların mağduriyet yaşamaması adına uygulanan yasakla alakalı dün bir gelişme yaşandı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada işten çıkarma yasağının mart ayına kadar devam edeceğini bildirdi. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı son durum...

işten çıkarma yasağı uzatıldı mı

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Kısa Çalışma Ödeneği ile paralel olarak uzatılan işten çıkarma yasağının da uzatılması gündeme geldi.. Vatandaşlar tarafından işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor konusunda yapılan güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. İşten çıkarma yasağına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." ifadeleriyle belirlendi.

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RESMİ GAZETE'DE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KARARI YAYIMLANDI MI?

Koronavirüs aşısının hızla vatandaşlara yapılması, kısa çalışma ödeneğinin son kez uzatılması ve birçok ödeneğin devam etmesi işten çıkarma yasaklarının da uzatılması beklentisi yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında yaptığı, işten çıkarma yasağına ilişkin herhangi bir bilgi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. İşten çıkarma yasağına ilişkin Resmi Gazete'de karar yayınlandığında haberlerimizde yer veriyor olacağız.

işten çıkarma yasağı uzatıldı mı

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI TEKRAR UZATILIR MI?

Kısa Çalışma Ödeneği ile parelel olarak uzatılan işten çıkarma yasağının da uzatılması öngörüldü. Koronavirüs aşısının hızla yapılması, kademeli normalleşmenin başlaması ile bazı kararlarda değişiklik gösterildi. Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın öncülük yaptığı ödenekler normalleşme adımı kapsamında son kez uzatıldı. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak 3 aylığına uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı da son kez tekrar uzatıldı. İşten çıkarma yasağı tekrar uzatılacak mı sorusuna maalesef net yanıt veremiyoruz. İşten çıkarma yasakları son dakika açıklamaları geldiğinde, yetkililerin verdiği bilgiler haberlerimizde yer almaya devam edecektir.

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