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İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağının bitiş tarihi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 07:24 | Son Güncelleme

Koronavirüslü hasta sayısının artması, kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve birçok ödeneğin devam etmesi işten çıkarma yasaklarının da uzatılması beklentisi yaratmıştı. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı tekrar uzatıldı. Pandemi döneminde uygulamaya sokulan işten çıkarma yasağı güncel durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor sorusu araştırılıyor. İşte işten çıkarma yasağının bitiş tarihi!

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağının bitiş tarihi!

Koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla birlikte, normalleşme öncesi çalışmalar tekrar uzatılmaya başlandı. Bunlardan birisi de işten çıkarma yasağı oldu. Pandemi sürecinde çalışanların mağdur olmaması adına için uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı mı sorusu uzun süredir merak ediliyor. Koronavirüs ile mücadele sürecinde sigortalı çalışanların mağduriyet yaşamaması adına uygulamaya sokulan yasakla alakalı bugün bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, işten çıkarma yasağının bitiş tarihi tekrar güncellendi. Son olarak Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte son dakika 4 Eylül 2020 Resmi Gazete'de yayımlanan işten çıkarma yasağı detayı!

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Uzun zamandır devam eden işten çıkarma yasakları 17 Eylül tarihinde bitecekti. Birçok vatandaş işten çıkarma yasağının bitiş tarihi olarak 17 Eylül'ü görüyordu fakat tarih tekrar güncellendi. İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı merak eden vatandaşlara sürenin tekrar 2 ay daha uzatıldığını belirtelim. Vatandaşlar tarafından işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor konusunda yapılan güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin sürelerinin uzatıldığı açıklandı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi Kasım'a kadar tekrar uzatıldı.

RESMİ GAZETE'DE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KARARI YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan işten çıkarma yasağı kararı tekrar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 17 Eylül'den geçerli olmak üzere 2 ay daha uzatıldı. Vatandaşlar ilk olarak 3 aylığına başlayan uygulamanın ne zaman biteceğini konuşmaya başladı. İşten çıkarma yasaklarının bitiş tarihi ile ilgili henüz net bir durum yok. Yetkililer yasağın ne zamana kadar süreceğini açıklamadı fakat, kısa çalışma ödeneği ile paralel olarak işten çıkarma yasağı süresinin de uzatılacağı düşünülüyor.

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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI TEKRAR UZATILIR MI?

Koronavirüs vaka sayılarının son günlerde hızlıca artış göstermesi, yaz sezonunun yavaş yavaş çekilmesi ile bazı uzmanlar vaka sayısının artacağını düşünüyor. Soğuk havaların yaklaşması ve normalleşme çalışmalarının hızla devam etmesi ile koronavirüslu bulaş sayısında artış görülebilir. Bu artışlarla kısa çalışma ödeneği gibi Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın öncülük yaptığı ödenekler devam edebilir. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak 3 aylığına uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı da tekrar uzayabilir. İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı sorusuna net olarak 17 Eylül tarihi itibari ile iki ay daha uzatıldığını belirtelim fakat işten çıkarma yasağı uzatılacak mı sorusuna maalesef net yanıt veremiyoruz. İşten çıkarma yasakları son dakika açıklamaları geldiğinde, yetkililerin verdiği bilgiler haberlerimizde yer almaya devam edecektir.

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