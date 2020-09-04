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İşten çıkarma yasağı uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 08:38 | Son Güncelleme

Türkiye'de salgının istihdama etkileri nedeniyle uygulanan işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı

Yasak, 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak.Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İş Kanunu'na geçici madde eklenmişti

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı.

İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

Türkiye'deki son işsizlik rakamları

Türkiye'de işsizlikle ilgili son verilen Ağustos ayında açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs 2020'ye ait verileine göre Mayıs ayında işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı da Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 4,7 puan azalarak yüzde 41,4 oldu.

DHA,DW/HS,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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