İşten çıkmak zorunda kalana müjde! Devletten maaş desteği...

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigortalılık statüsünde çalışan vatandaşlara, kanunda belirtilen şartlara uygun olması durumunda işsiz kaldıkları dönem için maaş ödenmektedir. İşsizlik ödeneği almak için hizmet akdinin feshinden önceki üç yıl içindeki hizmet süresi ve ödenen prim miktarı dikkate alınır. Sigortalılık hali ve prim ödemesine göre; işsizlik ödeneğinin süresi ve miktarı belirlenir.
İşsizlik ödeneğinden yararlanan vatandaşların sağlık hizmetleri, sigortalı olarak çalıştıkları dönemlerdeki gibi işlemeye devam eder. İşsizlik ödeneği alan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Genel Sağlık Sigorta Primleri "İşsizlik Sigortası Fonundan" ödenir. İşsizlik ödeneği alan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olması durumunda aynı şekilde bu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Peki işsizlik maaşı nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? İşte, işsizlik ödeneğine dair tüm detaylar...
Sigortalı olarak çalışanlara, belirlen şartları taşımaları durumunda işsiz kaldıkların dönemde aylık olarak maaş verilmektedir.
-İşsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyenlerin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekir. Kendi isteği ile işten ayrılanlar için ise ahlaki kurallara ters olan durumların geçerli olmasına dikkat edilir.
İşsizlik maaşı başvurusu için alternatif iki yöntem sunulmuştur. Bu yöntemlerden birincisi ikamet adresine en yakın İŞKUR şubesine giderek başvurmaktır. Diğeri ise, İŞKUR'un kurumsal web sitesi aracılığıyla online olarak başvuruların yapılmasıdır.
Başvuru süresi hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün olarak belirlenmiştir. Mücbir sebeplerden ötürü 30 günün geçilmesi durumunda, başvuruda geciken süre işsizlik maaşının toplam süresinden kesinti yapılır.
PTT A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında işsizlik maaşı ödemelerine dair yeni uygulamaların geliştirildiği belirtildi.
İŞKUR tarafından yapılan tüm ödemelerin hak sahipleri için geçerli olan yeni uygulama kapsamında; kişilerin sistem üzerinde kayıtlı olan cep telefonlarına, SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderiliyor. İlgili bağlantıya girdikten sonra vatandaşların tek seferlik kullanımına izin verilen kişiye özel bir formun online olarak doldurulması istenir. Form ile hak sahibi, ödemenin sistemde kayıtlı konut adreslerine, PTT bank hesabına veya kendi banka hesaplarına gönderilmesini talep edebilir.
Müşterilerin ve çalışanların sağlığını ön planda tutan uygulamada SMS ulaşmayan kişilerin; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170'i arayarak irtibat numaralarının güncellenmesi gerekir. Kovid-19 tehdidine karşı alınan tedbirlerin özetlendiği açıklamada "müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemeleri PTT dağıtıcılarımız aracıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalamdan evlerinde teslim ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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