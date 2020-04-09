İşten çıkmak zorunda kalana müjde! Devletten maaş desteği...

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigortalılık statüsünde çalışan vatandaşlara, kanunda belirtilen şartlara uygun olması durumunda işsiz kaldıkları dönem için maaş ödenmektedir. İşsizlik ödeneği almak için hizmet akdinin feshinden önceki üç yıl içindeki hizmet süresi ve ödenen prim miktarı dikkate alınır. Sigortalılık hali ve prim ödemesine göre; işsizlik ödeneğinin süresi ve miktarı belirlenir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanan vatandaşların sağlık hizmetleri, sigortalı olarak çalıştıkları dönemlerdeki gibi işlemeye devam eder. İşsizlik ödeneği alan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Genel Sağlık Sigorta Primleri "İşsizlik Sigortası Fonundan" ödenir. İşsizlik ödeneği alan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olması durumunda aynı şekilde bu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Peki işsizlik maaşı nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? İşte, işsizlik ödeneğine dair tüm detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı olarak çalışanlara, belirlen şartları taşımaları durumunda işsiz kaldıkların dönemde aylık olarak maaş verilmektedir.