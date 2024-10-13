'İstersen 100 bin TL yap, istersen 15 bin TL yap' Asgari ücret için sıra dışı çıkış: 'En önemli konu ne biliyor musunuz?'

Ocak ayının yaklaşmasıyla çalışanlar maaş zamlarını ve yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Asgari ücrete yapılacak artış ve yeni asgari ücretle ilgili çeşitli senaryolar ve tahminler konuşulurken asgari ücrete dair dikkat çeken bir çıkış geldi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Mevcut asgari ücret 17 bin 2 TL. Ocakta gelecek zamla beraber asgari ücret değişecek. Şimdiden çeşitli zam senaryolarına göre yeni asgari ücretin ne kadar olacağına dair ihtimaller konuşulmaya başlandı. Buna göre; yüzde 25 zam ihtimalinde yeni asgari ücretin 21 bin 252 TL, yüzde 30 zam ihtimalinde yeni asgari ücretin 22 bin 102 TL, yüzde 35 zam ihtimalinde yeni asgari ücretin 22 bin 952 TL, yüzde 40 zam ihtimalinde yeni asgari ücretin 23 bin 802 TL, yüzde 45 zam ihtimalinde yeni asgari ücretin 24 bin 652 TL, yüzde 50 zam ihtimalinde yeni asgari ücretin 25 bin 503 TL olması bekleniyor. Yeni asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri sonrası netlik kazanacak.

"NE YAPARSAN YAP YETMEYECEK"

Ekol TV'de gazeteci Aziz Akova, "Yeterli mi diye soruyorum zaman zaman. Yeni zam gelse bile aslında bu rakamlarla özellikle büyük şehirlerde yaşamak zor" diye sorunca canlı yayında Akova'ya konuşan yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene 17 bin TL vardı ya ocaktaki, şu an yüzde 60 zam yapsan, yaklaşık 27-28 bin TL'ye geliyor ya o 27-28 bin TL geçen senenin 17 bin TL'sinin alım gücünü bile karşılamıyor. Dolayısıyla ne yaparsan yap yetmeyecek. Bu net. O yüzden ne desek boş."

Akova, "Şu an tahminler var tabii. Yüzde 25 ile yüzde 50 arasındaki bir zam durumu olduğunda 21 bin alt limitle 25 bin 500 liralık bir değişim söz konusu olabilir. Ki bu da ocak ayında olacak. Ocak ayına kadar geçireceğimiz 3-4 ayda da yine paramızın değeri aynı kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETİ İSTERSEN 100 BİN TL YAP, İSTERSEN 15 BİN TL YAP! ÖNEMLİ OLAN..."

Başaran "Allah sabır versin insanlara. Kıbrıs'ta 40 bin lira, öyle diyeyim. 35'ti, 40 oldu yanılmıyorsam. Yani Kıbrıs'ta 40 bin lira. Dolayısıyla benim gönlüm... Kıbrıs'ı yakalayalım isterim. İnşallah yavru vatan diyorlar biz yavru vatanı yakalar ana vatan gibi böyle birbirimize eşitleriz, güzel olur. Hayalimiz ne kadar çok asgari ücret o kadar iyi ama tabii bu da başka bir şey. Asgari ücret tabii çok arttığında da bu sefer üretici bu sefer üretim yapamıyor vesaire diye şikayet ediyorlar. Çok karışık konular ama... En basitinden, en önemli konu ne biliyor musun? Bizim daha büyük sorunumuz var. Bunlar tali konular. Bizim sorunumuz şu anda Türkiye'de, aynı işi yapan, yapmaya aday bir sürü üniversite öğrencisi var. Sorun oradan kaynaklı. Dolayısıyla bu asgari ücreti istersen 100 bin TL yap, istersen 15 bin TL yap. Önemli olan şey şu; mühim olan doğru işlere doğru elemanlar yetiştirmemiz lazım. Bizim daha çok tamirci, daha çok ara çalışan, daha çok TIR operatörü vs. yetiştirmemiz lazım. Biz hep belli işleri yetiştirdik. Orada bile şey oldu biliyor musun, umut için insanlar çocuklarını yemediler, içmediler son paralarıyla üniversitelere verdiler ama aslında o üniversitelerden..."