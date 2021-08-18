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İsteyene hesaplı kredi fırsatı! 10 soruda kolay emeklilik

18.08.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prim borcunu dondurma, yapılandırma ve ihya imkanı birçok vatandaşa emekli olma yolunu açıyor. Üstelik de isteyene hesaplı kredi verilecek.

İsteyene hesaplı kredi fırsatı! 10 soruda kolay emeklilik

Yapılandırma yasası prim borcu olanlar veya daha evvel dondurulmuş hizmet zamanı olanlara önemli imkanlar sağlandı.

Birçok kişiye ise emeklilik yolu açıldı. İşte bu yasayla emekli olma yollar:

YAPILANDIRMA NE GETİRİYOR?

30 Nisan'a dek olan prim borçları ay sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yapıldığında yapılandırılacak. Faizler silinerek, Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. 1 Kasım'a dek peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE'nin de yüzde 90'ı alınmaz. Dileyen, 18 taksitte 36 ayda da ödeyebilecek.

YA BAŞVURULMAZSA?

30 Nisan'dan önceki prim borçları silinecek, bu zamanlara ait hizmetler dondurulacak. Sonra istenirse ihya edilebilecek.

EMEKLİLİK İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Yapılandırma ya da ihya ile emekli olacak kişiler, ödemeler tamamlanınca aylığa kavuşacak. Prim borcu olup, bu süreye ihtiyacı olmayanlar da dondurma işleminin yapılmasıyla aylık bağlatabilecek.

İSTEĞE BAĞLIYA DA VAR MI?

Nisan 2021 ve öncesine ait olup başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmayan primler yapılandırma kapsamında.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARDA HANGİ İMKAN VAR?

Kısmi süreli çalışanlar da son 12 aylık dönemde ödenmemiş primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek.

DONDURULMUŞ HİZMET SÜREM VAR, İHYA AVANTAJLI MI?

Bu süreler daha düşük ödemeyle ihya ediliyor. Güncel prim tutarı yerine söz

EMEKLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANIR?

Birikmiş Bağ-Kur prim borcunu ödemesi ya da ihya etmesi halinde 4/A ya da 4/B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişiler yararlanır. Hizmet borçlanması ile yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişilere de aynı imkan var.

NASIL ALINIYOR?

Sosyal güvenlik müdürlüklerine başvuru yapılıp, buradan alınacak 'Emekli olunabilir' yazısıyla Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a başvurabilecek.

ŞARTLARI NEDİR?

Aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kullanılabilecek.

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