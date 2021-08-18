İsteyene hesaplı kredi fırsatı! 10 soruda kolay emeklilik

Yapılandırma yasası prim borcu olanlar veya daha evvel dondurulmuş hizmet zamanı olanlara önemli imkanlar sağlandı.
Birçok kişiye ise emeklilik yolu açıldı. İşte bu yasayla emekli olma yollar:
30 Nisan'a dek olan prim borçları ay sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yapıldığında yapılandırılacak. Faizler silinerek, Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. 1 Kasım'a dek peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE'nin de yüzde 90'ı alınmaz. Dileyen, 18 taksitte 36 ayda da ödeyebilecek.
30 Nisan'dan önceki prim borçları silinecek, bu zamanlara ait hizmetler dondurulacak. Sonra istenirse ihya edilebilecek.
Yapılandırma ya da ihya ile emekli olacak kişiler, ödemeler tamamlanınca aylığa kavuşacak. Prim borcu olup, bu süreye ihtiyacı olmayanlar da dondurma işleminin yapılmasıyla aylık bağlatabilecek.
Nisan 2021 ve öncesine ait olup başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmayan primler yapılandırma kapsamında.
Kısmi süreli çalışanlar da son 12 aylık dönemde ödenmemiş primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek.
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Birikmiş Bağ-Kur prim borcunu ödemesi ya da ihya etmesi halinde 4/A ya da 4/B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişiler yararlanır. Hizmet borçlanması ile yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişilere de aynı imkan var.
Sosyal güvenlik müdürlüklerine başvuru yapılıp, buradan alınacak 'Emekli olunabilir' yazısıyla Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a başvurabilecek.
Aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kullanılabilecek.
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