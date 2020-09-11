İstifa eden memurlar için emeklilik müjdesi! Bu ayrıcalık sayesinde...

Çalışma hayatına başlayan ve 4C statüsünde sigorta tecili yapılan Emekli Sandığı mensubu memurlar, bazen kişisel sebepler bazen de çevresel faktörler yüzünden istifa etmek durumunda kalabiliyor. İstifa eden memurların kafasında yer eden en önemli konulardan biri de emeklilik oluyor. İstifa ettiği için prim gün sayısını ya da hizmet yılını tamamlayamayan memurların dışarıdan emekli olabilmeleri için nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? İşte detaylar…
DIŞARIDAN EMEKLİLİK MÜMKÜN
Belirli bir süre memurluk hizmetinde bulunan fakat görevinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar, 2004 senesinden itibaren "isteğe bağlı iştirakçilik" adlı uygulama sayesinde dışarıdan emekli olabiliyor. 5434'e tabi memurlar için uygulanan bu avantaj, halk arasında "çalışmadan emeklilik" olarak da biliniyor. 5434'e tabi olan memurlar, isteğe bağlı iştirakçilik işlemi sayesinde hizmet sürelerini tamamlayarak memur statüsüyle emekli olabiliyorlar.
5434’E TABİ OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Memurluk statüsünde en az 10 sene çalışmış olmalı. Bu 10 yıllık süreçte borçlanma yapılan süreler, yıpranma payı, ücretsiz izin süreleri esas alınmaz.
Ayrılma sadece istifa ya da müstafi halinde olmalı.
Memurluktan çıkarılan vatandaşlar 657 sayılı kanuna göre bu işlemden kesinlikle yararlanamaz.
En az 10 senelik hizmet süresi olan vatandaşlar, memurluktan ayrıldıktan sonra 6 ay içinde SGK'ya müracaat etmeli.
Eğer memurlar, 6 aydan uzun süre toplu ya da fasılalı olarak ödemeleri gereken ücreti ödemezlerse işlemden yararlanma hakları ellerinden alınır.
5510’A TABİ OLANLAR BU FIRSATTAN YARARLANAMIYOR
İsteğe bağlı iştirakçilik işlemi ne yazık ki sadece 5434'e tabi olan memurlar için geçerli. İlk defa 5510'a tabi olan memurlar maalesef bu işlemden yararlanamıyor.
5510’A TABİ OLANLAR DIŞARIDAN NASIL EMEKLİ OLABİLİR?
5510'a tabi olan ve istifa eden memurlar, eksik kalan prim gün sayılarını ve hizmet günlerini isteğe bağlı sigortalılık işlemi ile tamamlayabiliyorlar. Fakat bu kapsamda yapılan ödemeler neticesinde sigortalılık durumu 4B kapsamına alınıyor. Bir başka deyişle istifa eden memur, BAĞ-KUR mensubu olarak esnaf statüsünde eksiklerini tamamlıyor. Bu durum da istifa eden 5510’a tabi memurların, 5434’e tabi memurlara kıyasla biraz daha dezavantajlı şartlarda emeklilik hakkına kavuşacağını gösteriyor.
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