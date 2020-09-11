İstifa eden memurlar için emeklilik müjdesi! Bu ayrıcalık sayesinde...

Çalışma hayatına başlayan ve 4C statüsünde sigorta tecili yapılan Emekli Sandığı mensubu memurlar, bazen kişisel sebepler bazen de çevresel faktörler yüzünden istifa etmek durumunda kalabiliyor. İstifa eden memurların kafasında yer eden en önemli konulardan biri de emeklilik oluyor. İstifa ettiği için prim gün sayısını ya da hizmet yılını tamamlayamayan memurların dışarıdan emekli olabilmeleri için nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? İşte detaylar…

DIŞARIDAN EMEKLİLİK MÜMKÜN

Belirli bir süre memurluk hizmetinde bulunan fakat görevinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar, 2004 senesinden itibaren "isteğe bağlı iştirakçilik" adlı uygulama sayesinde dışarıdan emekli olabiliyor. 5434'e tabi memurlar için uygulanan bu avantaj, halk arasında "çalışmadan emeklilik" olarak da biliniyor. 5434'e tabi olan memurlar, isteğe bağlı iştirakçilik işlemi sayesinde hizmet sürelerini tamamlayarak memur statüsüyle emekli olabiliyorlar.

5434’E TABİ OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR